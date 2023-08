BALLABIO – Si apre il consiglio comunale, lunedì 31 luglio sera, con un breve riepilogo dei risultati portati a termine nei primi 77 giorni del mandato Bussola. Se la spesa sociale rimane un problema a cui si sta cercando di far fronte, tra i traguardi si ricordano la gestione associata della Polizia Locale in collaborazione con alcuni Comuni valsassinesi ma anche l’attivazione di due commissioni consiliari permanenti su bilancio e territorio, urbanistica, viabilità e ambiente. Non si dimentica, inoltre, il ricco calendario di eventi estivi proposti dal Comune di Ballabio in collaborazione di molte associazioni territoriali.

Due le mozioni presentate dalla minoranza Ballabio Futura in sala consigliare: se con la prima l’obiettivo è di ricevere informazioni rispetto allo stato dei lavori sulla strada “nuova Lecco-Ballabio”…