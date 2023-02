PREVISIONI METEOROLOGICHE – Continua la fase asciutta con assenza di precipitazioni: l’alta pressione oceanica si è messa a sbarrare la strada ai fronti perturbati favorendo così un lungo periodo ben soleggiato ma nuovamente siccitoso. Abbiamo ancora necessità di piogge e neve, neve che sulle nostre montagne incomincia a ridursi drasticamente, anche se le temperature di questi giorni sono riuscite a mantenere il manto nevoso oltre i 2000 metri.

Non cambierà nulla nel fine settimana, anzi i venti di favonio causeranno un rialzo delle temperature tra venerdì 3 e sabato 4 febbraio; valori anomali che saranno simili a quelli di inizio marzo. Da domenica l’arrivo di aria più fredda dai Balcani farà rientrare le temperature gradualmente.

Dunque bel tempo per l’intero fine settimana, clima primaverile tra venerdì e sabato, domenica più freddo ma ancora ottimamente soleggiato.

Temperature mattutine comprese tra 3/7°C, massime tra 8/17°C. Zero termico in rialzo verso 2300 metri solo tra venerdì e sabato, in calo verso i 1500 da domenica. Venti tra moderati e forti provenienti da Nord.

Evoluzione per lunedì 6 febbraio: ancora ben soleggiato e più freddo.

Fabio Porro