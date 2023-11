LECCO – Ogni escursionista sa che il meteo è da sempre uno dei fattori determinanti per la positiva conclusione di un’uscita in montagna, ma il cambiamento climatico rende sempre più difficile sia formulare che leggere le previsioni meteorologiche.

Come pianificare dunque, nel miglior modo possibile, la propria escursione? Giacomo Poletti, ingegnere ambientale e da 13 anni docente di meteorologia per il Collegio Guide Alpine del Trentino, dà qualche utile consiglio in questa intervista.