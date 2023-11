Buongiorno, da abituale frequentatore del lago, scrivo per segnalarvi questo spettacolo indecente, appena fotografato [a fondo pagina l’immagine “totale”, ndr].

Si tratta della zona attigua al distributore di benzina Tamoil alle caviate. Mi auguro che, passato il maltempo, qualcuno provveda a ripulire.

È triste vedere quello che la gente butta in un lago, che dovrebbe appartenere a tutti.



Approfitto di questa segnalazione anche per sottolineare come quel tratto di strada venga spesso scambiato per una pista di Formula 1. Gli automezzi di qualsiasi genere sopraggiungono spesso a velocità molto elevate, nonostante la presenza di un passaggio pedonale, utilizzato spesso da coloro che poi frequentano la ciclabile fino all’ Orsa Maggiore. Possibile che il Comune di Lecco non possa predisporre dei dissuasori della velocità nei pressi del passaggio pedonale?

Non risiedo a Lecco, ma la frequento spesso per lavoro e svago e francamente mi dispiace vedere certe cose.