METEO. IN ARRIVO PIOGGE E TEMPORALI, TEMPERATURE IN CALO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Da martedì sono attese nuove precipitazioni, per lo più deboli, ed un rinforzo della ventilazione. Mercoledì è molto probabile che si configuri come giornata perturbata, con rovesci e/o temporali diffusi, e calo delle temperature massime. Giovedì spiccata variabilità, con schiarite ma anche possibilità di rovesci temporaleschi su Prealpi ed alta pianura.

Martedì 26 marzo cielo per tutto il periodo tra molto nuvoloso e coperto. Precipitazioni deboli dalla mattinata ad interessare i settori meridionali della regione, tendenti a diffondersi ed intensificare tra pomeriggio e sera, quando non è escluso carattere di rovescio o isolato temporale. Limite delle nevicate variabile nell’intervallo a 1300-1500 metri di quota. Temperature minime in moderato o forte aumento, massime in calo, fino a moderato. Zero termico a metà giornata tra 1500 e 1800 metri. Venti in montagna moderati dai settori meridionali.

Mercoledì 27 marzo cielo molto nuvoloso o coperto; qualche schiarita a sera a partire da sudovest. Precipitazioni diffuse a carattere di rovescio e con la possibilità di qualche temporale; in indebolimento ed esaurimento a partire da sudovest a sera. Limite delle nevicate soggetto a variabilità, mediamente attorno a 1200-1400 metri di altitudine. Temperature minime stazionarie o in leggero aumento, massime in leggero o moderato calo. Zero termico a metà giornata tra 1600 e 2000 metri, in leggero calo a sera. Venti in montagna forti in quota da est-nordest, in attenuazione a sera.

Giovedì 28 marzo cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con schiarite irregolari. Precipitazioni medio/alta probabilità di rovesci o temporali pomeridiani sui rilievi, specie le Prealpi centro-orientali; non è da escludere qualche fenomeno temporalesco anche sull’alta pianura, ma al momento la probabilità associata è relativamente bassa. Temperature minime in moderato calo, massime in moderato o forte aumento. Zero termico in risalita: a metà giornata attorno a 2000 metri su Alpi e Prealpi. Venti in montagna moderati o forti in quota da sud, in attenuazione ovunque a sera.

Fonte Arpa Lombardia