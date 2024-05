METEO. IRREGOLARI SCHIARITE, ANCORA PERTURBAZIONI E TEMPORALI SPARSI

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Una depressione in rapido spostamento dalle Isole Britanniche verso le Alpi produrrà tempo a tratti perturbato su tutta la regione fino a venerdì sera o alle prime ore notturne di sabato: precipitazioni da moderate a forti. Ancora circolazione depressionaria sul Nord Italia: tempo anche soleggiato ma fortemente variabile, con possibile pausa nelle precipitazioni estese fino a domenica mattina. Tra domenica pomeriggio e le prime ore del lunedì nuova fase perturbata su tutta la regione, più rapida e meno intensa della precedente; nella seconda parte di lunedì e nella giornata di martedì variabilità con debole instabilità su Alpi e settori orientali.

Venerdì 31 maggio cielo fino al primo mattino ovunque coperto, poi variabilità con temporanee e irregolari schiarite sui settori occidentali e meridionali, più durature verso sera. Precipitazioni tra notte e mattino da moderate a forti diffuse sulla parte centro-orientale della regione; sui settori occidentali da deboli a moderate sparse; anche a carattere temporalesco. Al mattino in rapido esaurimento sui rilievi centrali, nel pomeriggio nuova formazione di temporali sparsi sulle Prealpi, in spostamento verso la pianura centro-orientale; in graduale esaurimento in serata. Neve oltre 1800-2200 metri. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento; massime in calo: lieve o moderato sulla bassa pianura e ad ovest, moderato o forte sull’alta pianura centro-orientale. Zero termico variabile tra 2300 e 2600 metri; sulle Alpi temporaneamente a 2200 metri. Venti da moderati a temporaneamente forti, inizialmente orientali o meridionali, dal mattino in rotazione da nordovest o da ovest a partire dai settori occidentali.

Sabato 1 giugno nella notte residui addensamenti sui settori orientali, in rapido dissolvimento; poi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio sviluppo di cumuli ad evoluzione diurna, localmente moderato su Prealpi, Appennino e bassa pianura occidentale. Nella notte residui piovaschi sui rilievi orientali, nel pomeriggio rovesci o temporali sparsi su Prealpi, fascia pedemontana, Appennino e bassa pianura occidentale. Temperature minime in lieve calo, massime in moderato aumento. Zero termico in risalita fino a 2700-2800 metri. Venti fino al primo mattino moderati, prevalentemente da quadranti settentrionali, poi variabili: in quota meridionali od occidentali, nei bassi strati occidentali o a regime di brezza.

Domenica 2 giugno cielo fino al mattino irregolarmente nuvoloso con addensamenti isolati sui setori meridionali; dal pomeriggio tendente ovunque a molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni dal pomeriggio deboli sparse; anche a carattere temporalesco. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo. Zero termico tra 2500 e 2800 metri. Venti da deboli a moderati variabili.

Fonte Arpa Lombardia