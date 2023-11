METEO. NEVE A QUOTE COLLINARI E VENTO FREDDO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Correnti nordoccidentali portano nubi e debole pioviggine oltre a un aumento della ventilazione a tutte le quote. Da giovedì l’estensione verso sud dell’ampia circolazione depressionaria porterà tempo più perturbato anche a sud delle Alpi con precipitazioni diffuse, inizialmente nevose anche a quote collinari, e l’ingresso di vento freddo da nord tra venerdì e sabato.

Martedì 28 novembre residui addensamenti sulla pianura orientale alla notte e primo mattino, poi sereno ovunque tranne che sulle creste di confine dove insistono nubi irregolari, a tratti più compatte e estese. Precipitazioni ovunque assenti eccetto nevischio portato da nord sulle creste di confine. Temperature minime senza variazioni rilevanti, massime in aumento in pianura. Zero termico attorno a 1200 metri, in temporanea risalita fino a 1600 metri nelle ore centrali della giornata. Venti in montagna moderati da nord, in ulteriore rinforzo al pomeriggio fino a forti o molto forti in quota anche a carattere di foehn.

Mercoledì 29 novembre cielo sereno o poco nuvoloso, dal tardo pomeriggio aumento della nuvolosità a partire da sud ovest e sui rilievi. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime in calo. Zero termico tra 1000 e 1200 metri. Venti in montagna moderati da nord in rapida attenuazione nella notte.

Giovedì 30 novembre cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni dalla notte deboli diffuse sui rilievi, più sparse in pianura e nevose fino a quote collinari; nella giornata tendenti ad insistere sulle Prealpi e pianura centrorientali con limite neve in risalita, oltre 2000 metri in serata. Temperature minime in aumento, massime in calo in pianura e in aumento in montagna. Zero termico in risalita da circa 1000 metri alla notte fino a 2400 metri in serata. Venti sui rilievi moderati dai quadranti meridionali con locali rinforzi sulle creste Alpine e Appenniniche.

Fonte Arpa Lombardia