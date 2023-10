PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un robusto campo di alta pressione continuerà a mantenere il possesso di gran parte dell’Europa Centrale e dell’area del Mediterraneo per i prossimi 5-7 giorni almeno. Ci aspettano quindi giornate soleggiate e relativamente miti per il mese di ottobre, con le piogge che al momento sono previste poter tornare solo intorno a metà mese (affidabilità di previsione comunque bassa). Le temperature più elevate saranno probabilmente domenica, con i valori del pomeriggio che sono previsti vicini ai 30 °C su buona parte della pianura.

Venerdì 6 ottobre cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, locali annuvolamenti più consistenti saranno possibili tra pianura e Prealpi in mattinata e nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime in lieve aumento. Zero termico intorno a 3800-4000 metri. Venti in montagna deboli settentrionali con rinforzi sulle cime, brezze nelle valli.

Sabato 7 ottobre in prevalenza sereno ovunque, locali annuvolamenti per nubi basse possibili al mattino su pianura e a ridosso delle Prealpi. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie o in ulteriore lieve calo, massime stazionarie o in lieve aumento. Zero termico intorno a 4000 metri. Venti in montagna da deboli a moderati settentrionali, forti raffiche sulle cime alpine di confine.

Domenica 8 ottobre cielo sereno su tutta la regione e per l’intera giornata. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in sensibile aumento. Zero termico intorno a 3800 metri. Venti in montagna in prevalenza deboli settentrionali, moderati sulle cime di confine.

Tendenza per lunedì 9 ottobre: permane una situazione di tempo soleggiato con possibile transito di nuvolosità alta e sottile. Precipitazioni assenti. Temperature massime in probabile calo e venti deboli.

Fonte Arpa Lombardia