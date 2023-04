PREVISIONI METEOROLOGICHE – È stato un inizio settimana molto rigido rispetto ai canoni stagionali a causa del flusso freddo proveniente dal Nord Europa. Purtroppo mancano ancora le grandi piogge dall’Atlantico ma con l’Alta pressione che sbarra la strada alle perturbazioni si andrà avanti almeno fino alla metà di aprile.

Nelle festività pasquali le poche precipitazioni arriveranno nella serata di venerdì 7 aprile, poi avremo un tempo per lo più soleggiato a partire da sabato 8 aprile fino all’intera giornata di lunedì 10 aprile. Bel tempo dunque per la giornata di Pasqua e per Pasquetta, qualche pioviggine solo venerdì sera. Tutto accompagnato da un rialzo termico, più sentito nelle ore pomeridiane.

Temperature mattutine comprese tra 7/8°C, massime comprese tra 10/17°C. Zero termico diurno in rialzo verso i 2300 metri. Venti deboli variabili.

Fabio Porro