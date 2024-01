METEO. PIOGGE E TEMPERATURE IN CALO, NEVE OLTRE I MILLE METRI

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Venerdì 5 gennaio inizierà una fase perturbata con l’ingresso di una perturbazione atlantica, responsabile di piogge diffuse in pianura e copiose nevicate sui settori alpini; temperature in sensibile calo nei valori massimi. Sabato 6 tempo perturbato con precipitazioni tendenti a confinarsi ad est della regione, venti in progressivo rinforzi dai quadranti settentrionali.

Venerdì 5 gennaio cielo da molto nuvoloso nelle prime ore fino a coperto ovunque per la restante parte del giorno.

Precipitazioni ovunque nella seconda parte del giorno. Neve oltre i 1000 metri sulle Prealpi occidentali, 1000-1200 metri sulle Alpi, 1400-1600 metri sulle Prealpi orientali. Temperature minime in lieve aumento, massime in sensibile diminuzione. Zero termico intorno a 1500 metri, a quote inferiori sulle Alpi centro-occidentali. Venti in montagna moderati meridionali.

Sabato 6 gennaio ovunque cielo coperto, al più molto nuvoloso sulle Alpi occidentali nella seconda parte del giorno.

Precipitazioni deboli o moderate diffuse al mattino. Neve oltre i 1200-1400 metri. Temperature minime in aumento, massime pressoché stazionarie. Zero termico intorno a 1500 metri, in abbassamento dalla sera. Venti in montagna da moderati a forti settentrionali soprattutto dalla sera.

Domenica 7 gennaio molto nuvoloso o coperto. Temperature in calo, venti moderati o forti settentrionali. Lunedì 8 gennaio ingresso di aria fredda da nord-est: nuvoloso o molto nuvoloso con bassa probabilità di precipitazioni; temperature in diminuzione, venti moderati orientali con rinforzi sulla pianura.

Fonte Arpa Lombardia