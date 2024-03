METEO. PRECIPITAZIONI DIFFUSE PER TUTTO IL FINE SETTIMANA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Persiste una circolazione umida orientale negli strati medio bassi, con deboli piogge che, attivate nella serata di giovedì, si intensificheranno specie sui settori occidentali nella giornata odierna. Anche per il fine settimana condizioni instabili, con piogge sparse sabato, in intensificazione e sempre più marcate sulla fascia occidentale domenica, in concomitanza con l’approfondimento di un minimo depressionario sul Tirreno con associati significativi rinforzi di vento da est in pianura. Per inizio della prossima settimana piogge in attenuazione ovunque sebbene non in esaurimento.

Venerdì 1 marzo cielo ovunque molto nuvoloso. Precipitazioni diffuse da deboli a moderate, più consistenti e persistenti per tutta la giornata a ovest, sulla parte orientale in progressiva attenuazione nel pomeriggio e cessazione in serata. Neve oltre 1400-1600 metri. Temperature minime in lieve rialzo, massime in lieve calo. Zero termico compreso tra 1600 e 1800 metri. Venti in montagna deboli variabili.

Sabato 2 marzo cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con possibili irregolari schiarite sulla fascia orientale di Regione e più probabili sulla parte di pianura. Precipitazioni generalmente deboli sparse, più insistenti sulla fascia alpina e prealpina, meno marcate o a tratti assenti sulla fascia orientale di pianura. Neve oltre 1400 metri. Temperature minime stazionarie, massime in lieve rialzo. Zero termico in oscillazione tra 1600 e 1800 metri. Venti ovunque deboli fino al pomeriggio.

Domenica 3 marzo cielo ovunque coperto. Precipitazioni diffuse moderate sulla fascia occidentale, da deboli a localmente moderate a est. Neve oltre 1200-1400 metri. Temperature minime e massime stazionarie. Zero termico compreso tra 1300 e 1600 metri metri. Venti sin dalla notte ventilazione in rinforzo a tutte le quote e persistente per tutta la giornata, da sud in montagna.

Fonte Arpa Lombardia