METEO. PRECIPITAZIONI E VENTO, MIGLIORA DOMENICA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Il graduale approfondimento verso la Penisola Iberica di una struttura depressionaria nord-atlantica favorirà fino a sabato un afflusso continuo di aria umida dal bacino del Mediterraneo al centro-nord Italia. Attese giornate nuvolose, con precipitazioni che risulteranno nevose attorno ai 1300 metri circa. Sabato pomeriggio tendenza ad un miglioramento, con ventilazione in intensificazione da nord. Domenica temporaneo intervallo di stabilità. Quindi per l’inizio della prossima settimana probabilità ritorno a condizioni di instabilità.

Venerdì 1 dicembre cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni per tutta la giornata: sui settori alpini e prealpini deboli o moderate, possibili localmente forti su fascia orientale. Limite neve oltre 1500 metri circa. Temperature minime e massime stazionarie. Zero termico fino alla tarda mattina su Alpi intorno a 2000 metri, altrove intorno ai 2800 metri; in giornata in abbassamento fino a portarsi in serata ovunque tra 1800 e 2200 metri circa. Venti in montagna da ovest sudovest: sotto i 1500 metri prevalentemente deboli, verso sera in rinforzo moderati; oltre 1500 metri forti; dal pomeriggio-sera in rotazione da ovest nordovest.

Sabato 2 dicembre fino alle ore centrali cielo nuvoloso o molto nuvoloso, quindi nuvolosità in attenuazione a partire da ovest, con nuvolosità irregolare dal pomeriggio. Precipitazioni deboli diffuse fino al primo mattino, quindi sparse e tendenti nel corso del pomeriggio-sera ad esaurirsi a partire dai settori occidentali. Limite neve intorno a 800 metri circa. Temperature minime e massime in aumento. Zero termico intorno a 1500 metri, in abbassamento dal pomeriggio fino a portarsi attorno a 1000 metri circa in serata. Venti in montagna moderati o forti da nord.

Domenica 3 dicembre cielo poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime in calo. Zero termico intorno a 800 metri. Venti in montagna deboli settentrionali.

Fonte Arpa Lombardia