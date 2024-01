METEO: PRIMA NUVOLOSO, POI A FINE SETTIMANA PRECIPITAZIONI DIFFUSE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Fino a metà della settimana la regione è interessata da un flusso di correnti in quota dai quadranti occidentali. Giornate in montagna per lo più poco nuvolose o velate; in pianura invece foschie e nebbie, in parziale sollevamento nelle ore diurne. Da venerdì fase di instabilità per il probabile ingresso di una struttura depressionaria atlantica, con precipitazioni diffuse.

Oggi, 2 gennaio, cielo su Alpi e Prealpi da velato a nuvoloso. Precipitazioni deboli o molto deboli sparse dal pomeriggio-sera. Nevose oltre 1100 metri circa. Temperature minime e massime in calo. Zero termico intorno a 1400 metri. Venti in montagna deboli dai quadranti occidentali, con rinforzi a tratti in quota.

Mercoledì 3 gennaio fino al mattino nuvolosità irregolare, quindi ampie schiarite, in giornata poco nuvoloso. In serata addensamenti sparsi per nubi basse. Precipitazioni nella notte deboli residue sparse, più probabili sui settori orientali; quindi assenti. In tarda serata possibile nevischio su retiche di confine. Limite neve oltre 1200 metri circa. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Zero termico tra 2000 e 2400 metri circa. Venti dai quadranti occidentali, in montagna deboli o moderati.

Giovedì 4 gennaio cielo poco nuvoloso con foschie o locali banchi di nebbia fino al mattino. Precipitazioni assenti, salvo nevischio sui settori retici fino al mattino. Temperature minime e massime stazionarie. Zero termico intorno a 2400 metri circa. Venti in montagna deboli o moderati dai quadranti occidentali.

Fonte Arpa Lombardia