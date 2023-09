PREVISIONI METEOROLOGICHE – Una robusta circolazione anticiclonica sul centro Europa porta tempo in generale stabile per tutta la settimana. Tra lunedì sera e martedì il transito di una perturbazione in discesa verso i Balcani sul bordo orientale della struttura di alta pressione determina l’afflusso di aria più fresca ed umida da est sulla Pianura Padana: calo delle temperature e irregolari addensamenti di nubi basse, più persistenti sulla fascia pedemontana e le prime Prealpi dove sarà possibile isolata e breve pioviggine. Da mercoledì massime in nuovo graduale aumento, con cielo poco nuvoloso e senza precipitazioni.

Martedì 5 settembre nella notte diffusi addensamenti a medio-bassa quota su pianura e primi rilievi, in lenta dissoluzione nel corso della mattinata a partire da est; più sereno dal pomeriggio con residui addensamenti sui rilievi in serata. Debole pioviggine alla notte e primo mattino possibile sulla fascia Prealpina centroccidentale. Temperaturee minime stazionarie o in lieve aumento, massime in lieve calo. Zero termico oltre 4600 metri. Venti sulle cime alpine e Prealpine deboli dai quadranti settentrionali, altrove di direzione variabile.

Mercoledì 6 settembre cielo sereno o poco nuvoloso per irregolari addensamenti nelle ore notturne e serali sui rilievi.

Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime in aumento. Zero termico oltre 4600 metri. Venti su Alpi e Prealpi deboli di direzione variabile o a regime di brezza.

Giovedì 7 settembre cielo sereno in pianura, su Alpi e Prealpi poco nuvoloso per irregolari addensamenti più marcati nelle ore notturne e serali. Precipitazioni assenti. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Zero termico oltre 4600 metri. Venti su Alpi e Prealpi deboli di direzione variabile o a regime di brezza.

Fonte Arpa Lombardia