PREVISIONI METEOROLOGICHE – Persiste una ampia area anticiclonica sull’Europa occidentale che favorisce giornate prevalentemente soleggiate, sebbene nelle ore più fredde saranno possibili foschie o locali nebbie sulla bassa pianura, e ancora valori massimi di temperatura che, seppur in lieve calo, si manterranno sopra le medie di riferimento.

Martedì 10 ottobre cielo generalmente poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo. Zero termico in rialzo a circa 4200 metri. Venti in attenuazione; in montagna deboli variabili.

Mercoledì 11 ottobre sereno ovunque. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo. Zero termico a circa 4300 metri. Venti in montagna deboli variabili.

Giovedì 12 ottobre nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso per nubi a bassa quota e più compatte a ovest, ampie schiarite dal pomeriggio. Precipitazioni assenti. Temperature senza variazioni di rilievo. Zero termico a circa 4300 metri, in calo in serata sui rilievi alpini. Venti in montagna deboli da nord.

Fonte Arpa Lombardia