METEO. TEMPO STABILE E POCO NUVOLOSO, SABATO VENTO SUI MONTI

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Fino a sabato la Penisola italiana è interessata da un flusso in quota in prevalenza da nordovest-ovest, associato al bordo orientale di un’area anticiclonica atlantica, che delimita il transito al nord-est Europa di strutture depressionarie. Da domenica e per l’inizio della prossima settimana l’area di alta pressione, estendendosi dalle coste del Nord-Africa a gran parte dell’Europa, tenderà a centrarsi e a consolidarsi sul bacino del Mediterraneo. Per tutto il periodo tempo stabile, poco nuvoloso, con nebbie e foschie nelle ore più fredde sulla Pianura, che nel corso del fine settimana tenderanno a divenire in parte persistenti. Fino a sabato ventoso sui settori alpini e in parte prealpini.

Venerdì 26 gennaio cielo poco nuvoloso o velato, con addensamenti irregolari nella seconda parte della giornata, in particolare sui settori alpini. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime in calo. Zero termico su Alpi e Prealpi attorno ai 2500 metri circa. Venti su Alpi e Prealpi da nord-nordovest da deboli a moderati o forti.

Sabato 27 gennaio cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Zero termico su Alpi e Prealpi attorno a 1800 metri circa, altrove attorno a 2500 metri circa. Venti in montagna dai quadranti settentrionali, inizialmente moderati o forti, in attenuazione dalla tarda mattina.

Domenica 28 gennaio cielo poco nuvoloso, con velature in avvicinamento da ovest verso sera. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime in calo. Zero termico intorno a 2700 metri. Venti in montagna deboli settentrionali.

Tendenza per lunedì 29 gennaio: lunedì e martedì poco nuvoloso o velato; precipitazioni assenti; temperature senza variazioni di rilievo.

Fonte Arpa Lombardia