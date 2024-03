MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA IN CITTÀ: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 4 a domenica 10 marzo 2024.

piazza MANZONI, fino alle 19:00 del 9 marzo, tratto tra via Azzone Visconti e piazza Manzoni, divieto di transito (eccetto residenti) secondo l’andamento del cantiere, per la costruzione rete di teleriscaldamento;

via AZZONE VISCONTI, il 4 marzo, sospensione doppio senso di circolazione e istituzione senso unico, tra via Trieste e via Bezzecca;

corso EMANUELE FILIBERTO, il 4 marzo, restringimento regolamentato tramite moviere per lavori di ripristino segnaletica attraversamento pedonale;

via VIGANELLA, il 4 marzo, tratto compreso all’intersezione tra via Di Vittorio e via dei Riccioli, sospensione senso unico di marcia e istituzione doppio senso solo per residenti e attività produttive;

via COL DI LANA, il 4 e 5 marzo, altezza civico 11, restringimento per lavori di riallaccio alla rete idrica;

via VOLTA, dalle 20:00 del 4 marzo alle 6:00 del 6 marzo e in orario diurno il 6 marzo, restringimento per lavori di sostituzione saracinesca rete idrica e ripristino della pavimentazione;

corso MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, dalle 9:00 del 4 marzo alle 19:00 del 20 aprile, senso unico di marcia da via Appiani a piazza Manzoni in direzione piazza Manzoni, limite massimo 30 Km/h e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale, per costruzione rete di teleriscaldamento;

via CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, il 5 e 6 marzo, all’altezza del civico 34, restringimento per lavori di riparazione perdita idrica;

via GALANDRA, dal 5 al 6 marzo, altezza civico 35, restringimento per lavori di riparazione perdita idrica;

via FIOCCHI, il 5 e 6 marzo dalle 8:00 alle 18:00, tratto tra il civico 9 ed il civico 7, divieto di transito per un intervento alla rete idrica;

via DEI RICCIOLI, il 6 marzo dalle 8:00 alle 17:00, altezza civico 24, divieto di transito per stazionamento mezzo di lavoro;

via MOVEDO, il 6 marzo, restringimento per lavori di riparazione rete gas;

corso GIACOMO MATTEOTTI, il 6 e 7 marzo, altezza civico 94, restringimento per lavori di riparazione perdita idrica;

via EREMO, il 6 e 7 marzo, altezza civico 26, restringimento per lavori di riparazione perdita idrica;

via MAGNODENO, il 7 e 8 marzo dalle 8:00 alle 17:00, altezza civico 15, divieto di transito, sospensione senso unico di marcia e istituzione doppio senso solo per residenti e attività produttive, nel tratto compreso tra i civici 4 e 11/c per intervento manutentivo;

via CAMPANELLA, il 7 e 8 marzo dalle 8:00 alle 18:00, divieto di transito per ripristino stradale;

via ROSSINI, il 7 e 8 marzo dalle 8:00 alle 18:00, altezza civico 23, divieto di accesso per sostituzione tratto fognatura;

via GIOVAN BATTISTA GRASSI, l’8 marzo, restringimento per lavori di riparazione saracinesca rete idrica;

viale TURATI, l’8 marzo, intersezione con via Col di Lana, restringimento per lavori di riparazione rete idrica.

il mercoledì 6 marzo dalle 5:00 alle 15:00:

via CAVOUR, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

viale COSTITUZIONE in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti.

piazza GARIBALDI, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza MAZZINI (area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3), divieto di sosta con rimozione forzata;

piazza MAZZINI, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e l’istituzione del doppio senso;

piazza MAZZINI, nel tratto compreso tra il civico 15 e piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;

via NAZARIO SAURO, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;

via NAZARIO SAURO, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;

via ROMA, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

via ROMA, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra;

Si segnala che, a causa delle condizioni meteorologiche che non consentono la realizzazione della necessaria segnaletica orizzontale, è posticipata l’entrata in vigore del senso unico di marcia in via PERAZZO, inizialmente prevista per lunedì 4 marzo.

