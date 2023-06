ANNONE BRIANZA – Inizia col botto e finisce con i botti la serata di inaugurazione del Nameless Music Festival 2023, seconda edizione ospitata al polo club La Nuova Poncia di Annone Brianza.

Migliaia di fan hanno acceso la serata nei tendoni dedicati a diversi generi musicali. Tra le tante novità, spicca il main stage open space, con l’ampio palco riservato alle super star organizzato in modo tale da poter accogliere il maggior numero possibile di spettatori.

Tanti i nomi blasonati per la prima serata di festival, con Paul Kalkbrenner, Malaa e Rosa Chemical ad accendere i tre palchi principali a fine serata. Oltre a loro, mani in alto e applausi anche per Will Sparks, Giorgia Angiuli, Ofenbach, Rondodasosa, Rose Villain e molti altri.

Nel finale, lo spettacolo pirotecnico ha illuminato il cielo sopra all’evento, regalando un’ultima botta di adrenalina ai fan prima della notte di riposo.

Tanta attesa per il day2, che ospiterà alcuni degli artisti più attesi di tutto il festival: da Salmo a Ernia, passando per Skrillex, Mara Sattei, Kayzo solo per citarne alcuni.