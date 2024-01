BALLABIO – La notizia buona (tutto sommato l’unica) è che nessuno si è fatto male. Quella cattiva è che la galleria ‘Passo del Lupo’ chiusa da stamattina per l’incendio di un camion all’interno dell’ultimo tunnel in direzione Ballabio/Valsassina rimarrà interdetta alla circolazione per almeno 24 ore. In via ufficiale.

Tra le righe però si legge che la chiusura potrebbe durare assai più a lungo, purtroppo…

