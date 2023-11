NUOVO COMPRENSORIO CICLOVIE ALTO LAGO, CHIAPPUCCI “TAGLIA IL NASTRO”

ERBA (CO) – Saranno Claudio Cappucci e Marco Lietti a tagliare il nastro a palazzo Gallio di Gravedona sabato prossimo, 25 novembre. L’appuntamento è il primo dei tre eventi che concluderanno il grande progetto di turismo sostenibile finalizzato al potenziamento dei tracciati di cicloturismo e alla promozione del territorio dell’alto lago di Como.

“Le aree interne ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” – spiega il presidente della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio Mauro Robba – hanno realizzato 31 progetti per 20 milioni di euro di cui 5.285.000 euro per promuovere interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, e potenziare gli itinerari ciclabili ed escursionistici tra lago e valli, guardando al trend in crescita del settore del cicloturismo, come opportunità per sostenere la riscoperta turistica di parti del territorio in passato poco note e valorizzate. Un comparto oggi in grande espansione e veicolo di un modello di turismo sostenibile e adatto a scoprire e vivere le bellezze paesaggistiche e culturali dal lago alle valli. Un modello orientato al loro rilancio socioeconomico”.

I tre eventi hanno lo scopo di restituire alle comunità locali quanto realizzato nella programmazione trascorsa e rendere consapevoli tutti gli operatori economici della grande opportunità che si è costruita.

È la seconda edizione dell’evento dedicato alla bicicletta, al cicloturismo e all’outdoor, ospitato a Palazzo Gallio. In questa edizione Lake Como Bike Fest si arricchisce di personaggi ed attività: si conferma lo spazio espositivo di biciclette e E-Bike progettate e costruite sul territorio lombardo, come la collaborazione con il Museo del Ghisallo: tornano i migliori prodotti di diverse marche di biciclette e di accessori, oltre ad una selezione di cimeli storici dei grandi campioni del passato grazie alla collaborazione con Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo. Dall’archivio museale verranno trasmessi filmati inediti sul mito di Fausto Coppi.

Non solo storia, ma molta tecnologia: il Bike Fest si arricchisce con un simulatore di guida bike, che porterà il rider sui percorsi più celebri del Lago di Como pedalando ma senza uscire dai saloni del Palazzo.

Qui invece gli eventi della giornata:

• 10.00 inaugurazione e taglio del nastro

• 11.00 Incontro con i Campioni: “La bici fa felici” con Claudio Chiappucci, Marco Lietti e lo psicoterapeuta Angelo Barindelli. Una rilettura originale condotta da uno psicoterapeuta e appassionato di bici partendo dalle testimonianze di vita e dalle gesta dei due campioni che raccontano il legame profondo tra la biciletta e la loro vita dimostrando come la via sulla due ruote possa essere una occasione di felicità per tutti.

• 16.00 Passeggiata Musicale in Bicicletta – “Da Bach a Debussy”. Concerto di musica classica a cura dell’Istituto Civico Musicale “Dongo-Menaggio-Porlezza”

• Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 sarà possibile scoprire Palazzo Gallio e il Museo della fine della Guerra di Dongo con delle visite guidate gratuite a cura della Cooperativa Turistica Imago.

STRATEGIA AREA INTERNA “ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” TURISMO SOSTENBILE E NUOVO COMPRENSORIO DELLE CICLOVIE

Gli oltre 5 milioni di investimento sono serviti a creare un vero e proprio comprensorio di ciclovie nell’alto lago di Como realizzando nuove connessioni e mettendo in sicurezza quelle esistenti per 380 chilometri percorribili. Sono 23 gli itinerari di cui 2 itinerari per principianti, 10 itinerari intermedi, 8 itinerari avanzati, 3 itinerari per esperti. Sono 8 gli itinerari nell’area delle valli del Lario e 15 quelli nell’area della Valsassina. La scala di difficoltà e il tracciamento dei percorsi sono stati verificati dagli esperti del CAI ed in accordo con Regione Lombardia è stato adottato uno standard internazionale di valutazione.

IL POTENZIAMENTO DEI TRACCIATI PER IL CICLOTURISMO DELL’ALTO LARIO OCCIDENTALE

È stato ideato e sviluppato un intervento da 2,5 milioni (progetto “Itinerari ciclo-pedonali di mezza costa per la valorizzazione dell’Alto Lario”) che ha permesso la realizzazione di 8 nuovi tracciati di mezza costa e in quota, per una lunghezza complessiva di 134 km, con punti di raccordo verso i collegamenti esistenti tra i comuni montani e quelli in riva al lago, dove è già presente una pista ciclabile. Da Sorico, passando da Montemezzo, Vercana, Trezzone, Livo, Peglio, Dosso del Liro, Gravedona ed Uniti, Stazzona, Dongo, Garzeno, Pianello del Lario, Musso fino a Cremia.

IL POTENZIAMENTO DEI TRACCIATI PER IL CICLOTURISMO IN VALSASSINA

Progetto “In bici tra Lago&Monti” sono state tracciate 4 proposte con un investimento di 1,2 milioni identificando 15 itinerari che consentono di risalire dal Lago verso la Valsassina, valorizzando i tracciati sul Monte Legnoncino; i circuiti ad anello nell’Alta Valsassina; i necessari raccordi con la ciclabile della Valsassina; i percorsi della Val d’Esino.

LA RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA DELL’AREA EX CARIBONI

È stato anche realizzato dal Comune di Colico, il recupero di un’area centrale, molto frequentata da turisti e residenti, sulla quale insistevano alcuni fabbricati dismessi. Il progetto ha permesso la creazione di un’area di verde urbano, aperta al pubblico, all’interno del quale sono inserite strutture dedicate al l’Infopoint turistico e al noleggio di e-bike. il progetto di riqualificazione, è stato di € 954.000.

LA VALORIZZAZIONE DELL’ORRIDO DI BELLANO

Realizzato dal Comune di Bellano, è finalizzato alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale nell’ambito dell’Orrido, mediante il restauro e il risanamento conservativo della Ca’ del Diavol e la sistemazione del punto di accesso all’Orrido (biglietteria). Nella riqualificata Ca’ del Diavol, è stato curato l’allestimento di una mostra multimediale, che accompagna il visitatore nella scoperta della storia del sito e del territorio € 281,50.

GLI EVENTI IN VALSASSINA

Per valorizzare e far conoscere gli interventi descritti sono stati organizzati due eventi per l’area della Valsassina.

• OPEN DAY CA’ DEL DIAVOL – Orrido di Bellano – Bellano – 2 Dicembre 2023 – 9.00-18.00

Evento speciale durante la prima giornata di accensione delle luci di Natale presso l’Orrido di Bellano: una visita speciale e gratuita alla Ca’ del Diavol, il nuovo museo multimediale immersivo della storia di Bellano. Un viaggio inedito e sorprendente in una delle location più visitate nella stagione turistica 2023 e le più ricercate sul web. L’evento è parte del programma di Magic Christmas Lights – Candy Edition, l’evento di luci di Natale di Bellano.

• AGRINATALE IN BICICLETTA – Museo La Fornace – Barzio – 9 Dicembre 2023

Una giornata in movimento nel programma di Agrinatale, il tradizionale evento di Barzio per avvicinarsi al Natale, che quest’anno coinvolge le biciclette e la conoscenza dei mezzi. Sarà infatti allestito un “fuori museo” neli spazi del Museo La Fornace grazie alla collaborazione con il Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo che selezionerà dei ricercatissimi pezzi della sua collezione. Si aggiunge a questo spazio un’area per scoprire le migliori biciclette per l’uso city, trail o MTB, con la possibilità per i più piccoli di cimentarsi in un percorso ad ostacoli.

UNA APP, VIDEO E FOTO PER RACCONTARE LA BELLEZZA DEL TERRITORIO IN SELLA AD UNA BICI

Il supporto allo sviluppo turistico dell’area interna ha previsto, inoltre, la realizzazione di un’ulteriore azione di comunicazione istituzionale per la promozione turistica integrata del territorio dell’area interna. Cartoline e carte tematiche (digitali e cartacee); un piano di promozione (web, social media, inserzioni, …); materiali iconografici (video e scatti firmati dal bellanese Borlenghi); app in collaborazione con Regione Lombardia e integrata al sistema turistico regionale e nazionale. L’investimento complessivo è stato di 350.000 €.

UNO SGUARDO ALLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE CON UNA CHIARA FOTOGRAFIA DEL PRESENTE

Il progetto ha anche finanziato una accurata indagine condotta da Lariofiere la cui presentazione in anteprima è fissata per l’11 dicembre a Barzio. Emerge dai dati il profilo del turista in bicicletta sul lago di Como e in alto lago e il “peso” del comparto economico che si sta sviluppando sul territorio. Anche in questo caso l’appuntamento è per la seconda edizione degli STATI GENERALI DEL CICLOTURISMO DEL LAGO DI COMO in collaborazione con la CCIAA e le istituzioni del territorio di Como e Lecco per fare il punto sulle molte iniziative dei territori da Como a Lecco sul cicloturismo e fare sistema per una promozione integrata di un unico grande comprensorio del cicloturistico del lago di Como.

“La strada intrapresa sta già dando frutti concreti – conclude Fabio Canepari, presidente della Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera – l’economia ne sta beneficiando e siamo convinti che quanto messo in campo consentirà di scoprire il meglio del nostro patrimonio paesaggistico ancora per lo più sconosciuto. Il breve video che ci regala alcuni scorci ripresi dai 23 itinerari è l’esempio migliore dell’offerta di bellezza che siamo in grado di garantire. Dobbiamo ancora pedalare per accelerare e orientare lo sviluppo dei nostri territori lungo questa direzione e la futura programmazione delle aree interne ci consentirà di fare nuovi importati investimenti negli anni futuri”.

COSA SONO LE AREE INTERNE E LA STRATEGIA “ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO”

Il percorso della Strategia d’Area “Alto Lago di Como e Valli del Lario” ha preso avvio nel 2018, nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne 2014/2020, interessando 31 Comuni ricompresi tra la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone Val d’Esino e Riviera (Lecco) e la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio (Como). La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è un piano strategico pensato per valorizzare e sviluppare le zone interne, spesso caratterizzate da sfide come spopolamento, mancanza di servizi e minori opportunità economiche.

L’obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile di queste aree, investendo in infrastrutture, servizi, economia locale e preservazione delle risorse culturali e naturali. La Strategia d’Area Alto Lago di Como e Valli del Lario, attuata nel periodo 2018/2023, ha permesso di realizzare una serie di progettualità tra loro complementari, che hanno visto la partecipazione non solo dei Comuni ma anche una serie di realtà locali pubbliche e private del territorio.