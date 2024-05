A MAGGIO LA ASST VALORIZZA LE PROFESSIONI DELLA SALUTE

LECCO – Per il mese di maggio, ASST Lecco ha organizzato una serie d’iniziative a carattere artistico e scientifico che mettono al centro le professioni ospedaliere, la loro percezione e il loro futuro. La prima riguarda la Giornata internazionale dell’infermiere, che ricorre il 12 maggio: la ASST di Lecco ospita, in relazione a questa ricorrenza, una mostra realizzata dagli allievi del corso di laurea in Infermieristica del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca.

Questa mostra celebra la Giornata internazionale dell’infermiere, che ricorre il 12 maggio, giorno della nascita di Florence Nightingale, fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna. Il 12 maggio è l’occasione per far sì che la professione infermieristica possa essere maggiormente riconosciuta e valorizzata dalle persone ricoverate negli ospedali, dagli utenti dei servizi sanitari, dagli anziani, dagli altri professionisti della sanità e dai giovani che si trovano a scegliere per il proprio futuro professionale, affinché conoscano e possano orientarsi verso questa professione di cura.

La seconda è un incontro dal titolo “La chirurgia della mammella: hot topics e linee comportamentali nelle breast unit lombarde”, che si terrà venerdì 10 maggio al Manzoni (programma e dettagli in locandina).