CALOLZIO: EX SCUOLA DI SALA, NUOVI PROGETTI PER IL RIUTILIZZO

CALOLZIOCORTE – Domenica 5 maggio alle 20,30, nella sala consiliare del Comune, la presentazione di alcune idee progettuali per il riuso e la valorizzazione dell’immobile della ex scuola elementare di Sala.

Il gruppo di opposizione Cambia Calolzio, guidato dal capogruppo Diego Colosimo, ha organizzato la serata e ne ha sottolineato l’importanza per la comunità.

Promuovere il riuso e la valorizzazione degli immobili comunali abbandonati è l’obiettivo che come CAMBIA CALOLZIO ci siamo dati fin dal nostro nascere.

Tra i tanti immobili in disuso di proprietà del Comune, la ex scuola elementare di Sala, anche per il suo valore architettonico riconosciuto ufficialmente dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, ci ha visti più volte nel corso degli anni in campo con diverse iniziative per un recupero. Ora, siamo in presenza di diversi progetti fattibili: uno è stato proposto dagli stessi eredi degli architetti Gambirasio, Barbero, Ciagà e Zenoni che nel lontano 1968 hanno progettato l’opera e altri quattro progetti sono stati elaborati da alcune studentesse del Politecnico.

Una scuola abbandonata quella di Sala che può e deve essere restituita alla collettività con nuove funzioni sociali ed economiche. Le idee progettuali per una rinascita concreta di questo bene comune sono state sviluppate e meritano di essere discusse apertamente.

Con questa impronta abbiamo organizzato un’assemblea pubblica, a cui interverrà

anche il sindaco Marco Ghezzi, Domenica 5 maggio alle ore 20:30 presso la sala

consiliare del Comune per la presentazione dei progetti elaborati.

Diego Colosimo

Gruppo Civico Cambia Calolzio