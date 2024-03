OGGIONO, PER 15 GIORNI CHIUSURA NOTTURNA DELLA SP60 “DI GALBIATE”

OGGIONO – Da giovedì 21 marzo a sabato 6 aprile sarà chiusa al transito in orario notturno la strada provinciale 60 “di Galbiate” a Oggiono, per lavori di sostituzione della rete idrica a cura di Lario Reti Holding.

Nello specifico, la Sp 60 “di Galbiate” sarà interdetta al transito “dal pk 0+300 (civico 11 di Via per Galbiate) al pk 0+500 (civico 27 di Via per Galbiate) nel comune di Oggiono, per consentire i lavori di sostituzione della rete idrica, dalle ore 21 alle ore 5, con ripristino diurno della normale circolazione a doppio senso, nel periodo da giovedì 21/03/2024 a sabato 06/04/2024, fatta salva riapertura anticipata per conclusione anzitempo dei lavori”.