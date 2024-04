LECCO – I Carabinieri hanno eseguito una nuova misura di custodia cautelare a Olginate nei confronti di un italiano di 33 anni.

L’uomo è accusato di danneggiamento, di un furto di un’auto e di una rapina al bar tabacchi di Olginate. Gli ultimi due episodi sono avvenuti i primi giorni di marzo e hanno consentito al riconoscimento del responsabile.

Per l’uomo la Procura di Lecco ha richiesto la custodia coercitiva e ora l’accusato è in attesa del processo in carcere.