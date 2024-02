OLGINATE: FURTO NELLA SCUOLA PRIMARIA, SINDACO AMAREGGIATO

OLGINATE – Ladri in azione nella notte di mercoledì nella primaria “Rodari”, rubati i pc. Il sindaco Passoni si è detto amareggiato.

La mattinata di giovedì 15 ha riservato un’amara sorpresa ai giovani alunni della scuola primaria “Gianni Rodari” di Olginate: nella notte precedente, infatti, i ladri hanno fatto irruzione nell’edificio, sprovvisto di una parte delle telecamere a causa dei lavori all’edificio, e hanno rubato una decina di computer in dotazione alla scuola. Oltre al danno, la beffa: i malviventi hanno anche mangiato le chiacchiere preparate per i bambini per il giorno dopo.

Il sindaco di Olginate Marco Passoni ha commentato: ”Il personale Ata, appena entrato nella scuola, si è accorto dei computer mancanti e del fatto che i ladri avessero mangiato addirittura le chiacchiere preparate per i bambini, che venerdì 16 sarebbero rimasti a casa per il Carnevale. I malviventi, nella notte tra mercoledì e giovedì, sono riusciti ad entrare forzando alcune finestre delle aule e facendo scattare anche l’allarme, ma ciò non ha impedito che riuscissero a trafugare il loro bottino”.

“Dispiace molto – ha continuato amareggiato Passoni – perché il lavoro di chi si impegna viene vanificato da individui che non guardano in faccia a nessuno. Ieri mattina i bambini ci sono rimasti veramente male, anche perché non li hanno fatti entrare subito in classe per poter verificare se i ladri avessero fatto danni o rubato altro; però il fatto di avere il loro spazio violato, soprattutto in un momento di festa e gioia, l’hanno capito benissimo”.

I ladri – ha concluso Passoni – devono averci sorvegliati, perché abbiamo da poco smontato temporaneamente le telecamere che davano sul giardino, attaccate alla parete della scuola, per poter concludere i lavori di efficientamento energetico dell’edificio. Le forze dell’ordine stanno visionando i filmati di quelle installate e speriamo in una conclusione positiva della vicenda”.

Michele Carenini