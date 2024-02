“BRIGATA CICERI”: SABATO RACCOLTA DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ A MALAVEDO

LECCO – L’attuale periodo è estremamente complesso e difficile da affrontare per un numero crescente di persone: tra crisi ambientali, sociali ed economiche, aumentano gli ultimi, quelli che fanno fatica ad arrivare a fine mese e a vivere dignitosamente.

Anche in provincia di Lecco, che pure si ritrova in una migliore posizione in termini di qualità della vita rispetto a molte altre, non si può negare l’esistenza di tale fenomeno. Per dare una risposta dal basso a questi problemi si è attivata la Brigata di Solidarietà Francesca Ciceri. Un gruppo di studenti, lavoratori, precari, che si organizza a Lecco per sostenere persone e famiglie in difficoltà.

La Brigata nasce sull’onda dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, quando ha sostenuto molte persone nell’affrontare le difficoltà psicologiche e materiali del periodo.

L’appuntamento è per sabato 17 febbraio davanti all’I.B. Market di Malavedo in via Credee 2 a Lecco, per una raccolta di beni di prima necessità da chiunque voglia sostenere la solidarietà dal basso. Due i turni: dalle 9 alle 11:30 e dalle 15 alle 17:30. I viveri raccolti verranno poi distribuiti alle persone lasciate indietro, a chi vive all’ombra della società ed è vittima di un sistema che non riesce ad abbattere le diseguaglianze, ma le alimenta.

“Invitiamo tutti coloro che possono contribuire alla causa o abbiano necessità di aiuto a venirci a trovare sabato oppure contattarci – afferma Rocco, attivista del gruppo – Il principio che guida da sempre il nostro operato è questo: nessuno si salva da solo. Dimostriamo insieme che ai problemi personali di ogni tipo si può rispondere collettivamente!”