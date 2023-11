LECCO – Aido Olginate si appresta a festeggiare il proprio 50esimo anno di attività, con a oggi 1.076 iscritti. L’associazione è stata costituita il 6 novembre del 1973, prima esperienza nel Lecchese, un esempio per gli oltre 400 gruppi comunali della Lombardia.

In questi 50 anni lo scenario nel nostro paese è fortunatamente cambiato in maniera radicale ed è aumentata la sensibilità nei confronti della donazione, un risultato ottenuto grazie all’impegno e alla serietà che hanno sempre contraddistinto il lavoro dell’associazione e ai progressi in campo medico. Il report del 2022 del CNT indica, a questo proposito, che quanto fatto finora ha dato i suoi frutti con +3,7% di donazioni e un +2,5% di trapianti effettuati. Dati che rincuorano, ma che certamente non sono sufficienti a coprire l’intera richiesta: sono ancora migliaia i pazienti in attesa di ricevere la fatidica telefonata, persone per cui il trapianto è davvero l’unica possibilità di tornare alla vita.

L’equazione è semplice: senza donatori non possono esserci trapianti. Per questo Aido si impegna ogni giorno affinché ciascuno possa esprimere il proprio consenso in maniera consapevole e informata, in vita. Diverse sono state le iniziative previste per richiamare l’attenzione della popolazione sul nostro anniversario e lavoro, tutte all’interno della cornice di un programma di lavoro intitolato: ‘La Vita è un Dono!’ Un dono che si deve accettare, condividere e poi restituire.

La prima iniziativa si è svolta il 14 maggio in occasione della Camminata Solidale. L’Aido ha offerto una borsa con il logo ufficiale ai partecipanti al torneo, per poi replicare con la stessa modalità a metà giugno presso il campo di calcio dell’oratorio di Olginate e a settembre in occasione del torneo dedicato a Andrea. Il 17 settembre inaugurato il restaurato monumento dedicato a don Lino Luraschi, tra i fondatori del gruppo, e premiato uno dei volontari più attivi: Giampietro Mariani, alla presenza della presidente nazionale Flavia Petrin.

Da giorni sulla facciata della chiesa di Olginate viene proiettato il logo di Aido e martedì 7 novembre alle 18:30 ci sarà la Santa Messa nella Chiesa di Olginate in ricordo dei donatori, accompagnati dal Coro Ana dell’Adda. Quindi alle 19:30 nel Salone dell’oratorio di Olginate, i saluti delle autorità, aperitivo e brindisi con la torta del 50esimo Aido.

In arrivo altre iniziative come l’incontro al Teatro Jolly con il colonnello Carlo Calcagni (22 novembre alle 21) o l’incontro con Umberto Galimberti a metà dicembre, sempre al Jolly. In via di definizione l’evento ‘Dura lex sed lex’ di Armando Sciotto in arte ‘Chicoria’, tra i più giovani e tra i cultori dell’hip hop. In questi giorni è in distribuzione presso tutte le famiglie di Olginate e Valgreghentino uno speciale della rivista regionale ‘Prevenzione Oggi’, che oltre a parlare di Aido, informa circa la donazione degli organi e la possibilità di iscriversi all’Associazione tramite l’App DigitAido.