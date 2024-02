OPEN DAYS AL POLITECNICO. TRE INCONTRI PER I FUTURI INGEGNERI

LECCO – Il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano presenta la propria offerta formativa, organizzando gli Open Days 2024, tre incontri rivolti agli studenti degli istituti superiori di secondo grado.

Durante gli eventi i docenti coordinatori presenteranno nel dettaglio le caratteristiche dei corsi anche attraverso la testimonianza di professionisti che racconteranno la loro esperienza. Si proseguirà con la visita ai laboratori di ricerca.

Ecco il dettaglio dei tre appuntamenti: giovedì 14 marzo Corso di laurea quinquennale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura presso il campus dalle 8:45 alle 12:30; mercoledì 20 marzo Corso di laurea triennale in Ingegneria della Produzione Industriale presso il campus dalle 8:45 alle 12:30; lunedì 25 marzo Corso di laurea triennale in lingua inglese in Interaction Design, un evento online dalle 15:30 alle 16:30.