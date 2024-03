PALLAMANO MOLTENO: GRANDE SUCCESSO PER IL TORNEO DELLE SCUOLE

MOLTENO – Domenica 17 marzo a Molteno la sesta edizione del ‘Torneo delle Scuole’ di pallamano. Grande entusiasmo per la bellissima manifestazione sportiva riservata alle classi V delle Scuole Primarie del territorio lecchese con ben undici Istituti presenti: Molteno, Garbagnate, Cassago Brianza, Dolzago, Cremella, Annone Brianza, Ello, Costa Masnaga, Bulciago e le due scuole di Oggiono, la ‘Diaz’ e la ‘Salvo D’Acquisto’.

Sedici le squadre che hanno partecipato a questa competizione, disputata nelle due strutture di Molteno, il PalaSanGiorgio e la Palestra Elio Mauri, dell’ICS locale. Tutte le squadre hanno espresso grinta, determinazione e passione, regalando tante emozioni a coloro che hanno assistito alle varie partite. Gradita la presenza anche di alcuni dirigenti dei plessi scolastici sopracitati, che sono rimasti ad assistere alle partite con grande partecipazione. Emozionante anche vedere tutti i ragazzi ricevere, durante la cerimonia di premiazione, una medaglia a ricordo di un momento particolare del percorso scolastico.

Le squadre presenti, con la partecipazione di oltre 150 piccoli atleti, sono state le seguenti: I Guerrieri di Olimpia, Flaming Crystals, Il Volo della Fenice, I Blues, I Gatti di Sline, I Cavalieri Oscuri, Litalia, Leks, Pantere Blu, Gli Amici dell’Ambiente, Nike, Freschi di Zona, Macchine da Goal, I Magnetici, Le Pantere e Giorgian. Grande entusiasmo da parte dei vari genitori che hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa, sostenendo, con un calore da stadio, i propri figli. Per dovere di cronaca il successo è andato ai Guerrieri Olimpia di Costa Masnaga, squadra che ha bissato il successo ottenuto lo scorso anno al torneo delle quarte. Al secondo posto i Flaming Crystals di Cassago Brianza, e terza il Volo della Fenice, sempre di Costa Masnaga.

“Credo che come società siamo usciti a testa alta, e ciò è stato confermato dalle attestazioni di apprezzamento, dal plauso e dal ringraziamento di genitori, insegnanti e dirigenti scolastici – dice il dirigente moltenese Gianni Breda -. Faccio i complimenti a tutto lo staff della nostra società, e a Davide Campestrini Coordinatore dell’attività giovanile dell’Handball Club San Giorgio e anche ai giocatori della nostra Under 15 che hanno ricoperto molto bene, e con grande entusiasmo, il ruolo di arbitro. Un grazie particolare ad Alessandro De Angelis, Tomas Bernachea, Giuseppe Cuzzupè e Marco Donadello, giocatori della prima squadra, che stanno facendo un grande lavoro per quanto concerne la promozione nelle scuole. Anch’io, oltre a preparare e presentare e condividere il progetto con le figure di riferimento dei vari istituti, avendo più tempo a disposizione, ho dato il mio supporto e partecipato alla formazione e allo svolgimento delle lezioni”.

“E devo riconoscere di essere rimasto stupito dalle notevoli capacità di coinvolgere, gestire e insegnare dei pur giovanissimi istruttori che ho affiancato – continua Breda -. Niente da invidiare rispetto alle passate edizioni, e lo si vede dal legame forte creatosi tra istruttori e bambini. Per di più l’ultimo progetto proposto comprendeva la novità di due lezioni tenute da uno psicologo, ex giocatore di pallamano, che ha approfondito e sviluppato, con esperimenti semplici e coinvolgenti, concetti come aver fiducia nel compagno, il rispetto dell’avversario, dell’arbitro e delle regole, il saper accettare una sconfitta. Un arricchimento teorico importante, sommato al collaudato progetto di gioco preesistente, molto apprezzato dal personale scolastico docente”.

Lo stesso Breda ci tiene a rimarcare altri aspetti del lavoro che si sta facendo per la promozione della pallamano sul territorio: “È giusto precisare che quest’anno stiamo lavorando con 37 classi di terza, quarta e quinta primaria, per un totale di oltre 700 alunni coinvolti. Stiamo facendo un grande lavoro e speriamo – conclude Breda – di vedere molti di questi giovani atleti e atlete a praticare la pallamano a Molteno”. Prossimo appuntamento, domenica 21 aprile, con il torneo delle classi terze e quarte con 24 squadre coinvolte.