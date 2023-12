PALLAMANO MOLTENO: SCONFITTA DI MISURA CONTRO IL SAN LAZZARO

MOLTENO – Terz’ultima giornata di andata del campionato di Serie A Silver, con il Salumificio Riva Molteno del tecnico Branko Dumnic, che ha affrontato sabato sera al PalaSangiorgio la forte compagine del Tecnocem San Lazzaro Bologna, quarta forza del campionato.

Obiettivo della formazione moltenese, era quello di conquistare i due punti, per poter affiancare in classifica lo stesso team bolognese. Un match concluso però 28-29 (primo tempo 18-13) a favore del San Lazzaro, con il Molteno che era riuscito a trovare la rete del pareggio (28-28) a ventinove secondi dal termine, grazie a Giacomo Redaelli. Ma a soli dieci secondi dallo scadere, il team bolognese trova la rete decisiva.

La cronaca della partita parte con gli ospiti molto convinti e determinati a portare a casa i due punti. Lo dimostra, nel primo tempo, il modo in cui hanno interpretato il match, riuscendo a portarsi in due occasioni sul +3. Attorno al quindicesimo minuto la squadra lecchese trova il pareggio (8-8) e mette in evidenza una buona pallamano, trovando un gap di 10-5 e chiudendo il primo tempo sul 18-13.

Nella ripresa la squadra di Dumnic parte bene trovando la rete del +6. Il San Lazzaro, con i suoi giocatori di punta, ritrova gioco e convinzione e nello spazio di qualche minuto rientra in partita grazie a un parziale di 2-7 (24-24), riaccendendo di fatto le speranze di espugnare il PalaSangiorgio. Un finale incredibile, giocato punto a punto, poi la beffa a pochi secondi dalla fine con la rete decisiva del San Lazzaro.

“Inizio con il dire che il San Lazzaro ha messo in campo l’esperienza di alcuni giocatori che nei momenti cruciali del match hanno fatto la differenza e hanno interpretato al meglio il finale di partita – il commento del ds Matteo Somaschini -. Il Molteno ha disputato un buon primo tempo, con un ottimo Randes in porta. La squadra è mancata nella parte centrale del match, concedendo al San Lazzaro di rientrare in partita, commettendo delle ingenuità nel possesso palla e soprattutto al tiro dai sei metri, nostro principale problema in questa stagione. Certo, il Molteno meritava almeno il pareggio, ma in questo campionato stiamo scoprendo che non c’è nulla di scontato. Un plauso al San Lazzaro, che ha creduto sino alla fine di vincere questa sfida. Da sottolineare – conclude Somaschini – alcune importanti assenze per infortunio di nostri giocatori, che in questo momento del campionato purtroppo di certo non aiutano”.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni, Redaelli 5, Galizia, Mella, Bonanomi 4, Riva Stefano, Colombo 5, Cuzzupè 1, Bernachea 8, Riva Samuele 2, Crippa 3, De Angelis, Beretta, Campestrini, Randes.