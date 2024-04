PALLAMANO MOLTENO: VITTORIA A SALERNO E QUINTO POSTO CONSOLIDATO

SALERNO – Importante vittoria in terra campana e in chiave playoff per la squadra del Salumificio Riva Molteno che sul campo del Genea Lanzara, vince il match sul punteggio di 25-27.

La penultima partita della stagione regolare del campionato di Serie A Silver si è giocata a Salerno nel posticipo di domenica sera, con la formazione moltenese del tecnico italo-brasiliano Danilo Gagliardi, che dopo due sconfitte ha colto un importante vittoria, confermando al momento il quinto posto nella classifica generale. Un match molto difficile, con i locali che hanno giocato con grande intensità, cercando sino alla fine di poter superare la squadra lecchese. Da segnalare che in casa Molteno non è sceso in campo a scopo precauzionale il bomber Bernachea.

La cronaca della partita inizia con i locali che partono subito forte con il punteggio che segna 2-0. Durante il primo tempo la partita continua punto a punto, quando il Salumificio Riva Molteno trova un importante gap di 1-5, concludendo la prima parte del match sul punteggio di 11-15.

Nella ripresa il San Giorgio Molteno allunga il gap portandosi anche sul + 7 (13-20). Partita che sembra conclusa, ma con un cambio tattico di mister Maione, la partita si riapre nuovamente e il gap per la squadra moltenese si porta prima 20-24 e al 55′ sul 24-25. Un rigore per la squadra campana può riaprire definitivamente l’incontro, ma ci pensa Gabriele Randes a effettuare una splendida parata e un sontuoso Alessandro De Angelis (miglior realizzatore della partita con 8 gol) che chiude definitivamente la partita con una doppietta nel finale. Da sottolineare l’importante supporto dato dai giocatori Redaelli, Garroni e Campestrini, che hanno fornito solidità ed esperienza alla squadra moltenese.

“È molto difficile venire su questo campo a vincere – commenta nel post partita il ds moltenese Matteo Somaschini – Il Lanzara ha espresso una buona pallamano e non ha mai mollato. Il Molteno si è presentato al match con alcune assenze importanti, tra cui quella di Bernachea e di altri giocatori acciaccati. Ma quello che conta è stato che tutti i giocatori scesi in campo hanno dato il loro contributo per questa importante vittoria. Da rimarcare l’ottima prova del nostro portiere Randes, che ha fatto delle splendide parate, insieme ad Alessandro De Angelis, miglior realizzatore del match, e autore di una prova maiuscola. Ora cercheremo di recuperare le forze, per giocare l’ultima partita della regular season sabato prossimo al PalaSangiorgio contro Teramo. Qui ci giocheremo l’ultima possibilità di poter riconquistare il quarto posto nella classifica generale”.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni 4, Redaelli 5, Galizia, Bonanomi 2, Riva Sa.1, Colombo 1, Cuzzupè, Bernachea, Riva St.2, De Angelis 8, La Rocca, Campestrini 4, Randes.