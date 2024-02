PALLAMANO. NETTA VITTORIA DEL MOLTENO A CHIETI

CHIETI – Il campionato di Serie A Silver di pallamano ha proposto gli incontri della terza giornata di ritorno. Il Salumificio Riva Molteno è sceso in campo sabato pomeriggio contro la formazione del Campus Italia, sul campo del Centro Federale di Chieti. Il San Giorgio Molteno del tecnico Danilo Gagliardi, ex di turno, si è imposto con il netto punteggio di 23-36 (primo tempo 9-16).

Match che inizia con la squadra lecchese molto determinata, che si porta subito sul 0-3 e proseguendo con un’ottima difesa, buone parate di Randes e azioni veloci in attacco, raggiungendo al 15′ il vantaggio di 9 reti, con il punteggio che segna 4-15, grazie ai gol di Bernachea, Bonanomi e Colombo, migliori realizzatori del match. Primo tempo che continua con questo trend e si conclude 9-16 per il team moltenese.

Nel secondo tempo, il Salumificio Riva Molteno continua la sua cavalcata arrivando al 40′ sul punteggio di 14-23, condotto da una buona difesa del duo Campestrini-Bonanomi. Al 56′ il risultato tocca il massimo vantaggio di 20-33 sotto i gol del capocannoniere moltenese Bernachea. Il finale è un gioco corale e di squadra, che permette al team oronero di mettere la maggior parte dei giocatori a referto. Una prova convincente e di squadra, che permette alla squadra del mister Danilo Gagliardi di vincere meritatamente con il punteggio di 23-36.

Dopo la terza giornata di ritorno, a parte la prima posizione del Camerano che ha 4 punti di vantaggio, dalla seconda alla sesta posizione ci sono solamente 4 punti con cinque squadre che si contendono la seconda posizione.

“Grande partita – commenta il dirigente moltenese Gianni Breda -. Si è visto il gioco, la velocità, la determinazione, meno distrazioni e si sono persi meno palloni. Bene anche il nostro portiere Randes e il solito Bernachea, come sempre molto solido e preciso. E soprattutto bene i nostri giovani. L’entusiasmo cresce partita dopo partita, ma soprattutto la squadra si diverte e gioca con grande intensità e continuità. C’è stato spazio anche per il portiere Marco Donadello, che ha ben fatto il suo compito. Il Molteno c’è anche sul piano atletico, situazione che il Campus ha pagato nella seconda fase del match. Due punti importanti per la nostra classifica. Da domani pensiamo alla prossima sfida di sabato prossimo, al PalaSangiorgio, contro il Romagna”.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni 3, Galizia 1, Mella, Bonanomi 8, Riva St. 1, Colombo 6, Cuzzupè 3, Bernachea 10, Riva Sa. 1, De Angelis 1, Campestrini 2, Randes.

Classifica: Camerano 25, San Lazzaro 21, Chiaravalle 20, Romagna 18, Cologne 18, Molteno 17, Orlando Haenna 15, Lanzara 12, Verdeazzurro Sassari 12, Cus Palermo 4, Campus Italia 4, Lions Teramo 2.