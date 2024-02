METALMECCANICO. LECCO PRIMA PROVINCIA IN ITALIA PER OCCUPATI

LECCO – In avvicinamento all’avvio di Fornitore Offresi a Lariofiere (Erba), la Camera di Commercio Como-Lecco diffonde la nota informativa “Le imprese metalmeccaniche lariane: demografia di impresa e addetti al 31 dicembre 2023, interscambio commerciale e congiuntura al 30 settembre 2023″ realizzata dall’u.o. Studi e Statistica della Camera di Commercio di Como-Lecco.

A fine 2023, in Italia, le imprese attive di questo comparto risultano quasi 180.000, con un’incidenza sul totale delle imprese pari al 3,5%. Alla medesima data le imprese attive in Lombardia risultano circa 43.000, con un peso del 5,2% sul totale. Le imprese metalmeccaniche dell’area lariana a fine 2023 sono poco più di 4.000 e rappresentano il 6,2% del totale. Nella graduatoria lombarda per incidenza delle imprese metalmeccaniche sul totale, Como (2.025 aziende: 4,8%) si trova al 9° posto (e al 26° nella classifica nazionale), mentre Lecco (2.004: 8,9%) è al 1°posto, sia a livello regionale che italiano.

Alla fine del 2023, in Italia, gli addetti del comparto metalmeccanico sfiorano i 2 milioni, con un’incidenza sul totale degli addetti pari al 10,1%. Alla medesima data gli addetti in Lombardia sono oltre 515.000, con un peso del 12,9% sul totale regionale. Per quanto riguarda l’area lariana, a fine 2023 gli addetti sono quasi 51.000 su un totale di circa 297.000: il peso del settore è pari al 17,1%. A Como il settore metalmeccanico occupa poco meno di 18.700 persone (10,1%); a Lecco poco più di 32.000 (28,7%). Lecco è prima sia a livello regionale che nazionale, mentre Como è la 10ª provincia in Lombardia e la 46ª in Italia.