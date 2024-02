PALLAVOLO PICCO, COACH MILANO: “BRESCIA UN OTTIMO BANCO DI PROVA”

LECCO – Orocash Picco Lecco torna in campo domenica alle 17 contro le temibili avversarie del Millenium Brescia.

Le lecchesi si presentano a quota 24 punti dopo tre vittorie consecutive nella pool salvezza che hanno fruttato 8 punti. Le ospiti riconfermano l’ottima forma. Con 35 punti sono saldamente al comando della pool salvezza e vantano bottino pieno nei primi 3 match. A Lecco serve concretizzare questa seconda parte di stagione per conquistare la salvezza e disputare in tranquillità le ultime partite.

“Domenica ospitiamo Brescia, una squadra che ha lottato molto per partecipare ai playoff e non ci è riuscita per pochi punti. È una squadra di alto livello, a pieni punti nella pool salvezza – spiega coash Gianfranco Milano -. Ottime le individualità e anche il gruppo, stiamo cercando di studiare come arginare le giocatrici più forti della compagine. È sicuramente un’ottima occasione per metterci alla prova. Sarà sicuramente difficile”.

“Contro Brescia sarà una partita difficile in cui dobbiamo impegnarci al massimo per riuscire a portare a casa il risultato. C’è stata un’ottima ripresa da parte loro a seguito di un periodo complicato e sono certa che non molleranno neanche per un punto, quindi con la pazienza e la giusta grinta sarà compito nostro dare tutto per mettere a terra il pallone”, conclude Valentina Cantaluppi.

La classifica al momento: Brescia 35, Offanengo 30, Picco Lecco 24, Meledugno 23, Bologna 22, Soverato e Olbia 19, Costa Volpino 14, Padova 13, Pescara 1.