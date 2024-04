PALLAVOLO PICCO, RIGHETTI: “VOGLIAMO ESSERE MIGLIORI PER IL TERRITORIO”

LECCO – L’Associazione Pallavolo Lecco “Alberto Picco”, da 50 anni una delle più importanti realtà pallavolistiche lombarde, fin dalla sua fondazione ha voluto differenziarsi da altre società sportive, in quanto non ha ricercato il solo obiettivo agonistico (la vittoria a tutti i costi) ma ha inteso diffondere anche messaggi educativi fondati su famiglia, scuola e pallavolo.

Il progetto continuerà a essere incentrato sulla crescita qualitativa e quantitativa del settore giovanile (da 8 a 18 anni), che raggiunge quasi 150 atleti/e. Nell’ottobre 2023 la Picco Lecco ha ricevuto dalla Fipav il marchio qualità Argento per il settore giovanile per il 2023/24, che conferma quelli dei precedenti bienni, ma soprattutto conferma l’alta qualità del programma pluriennale sul settore giovanile con tutte le squadre under che hanno disputato i campionati eccellenza.

“Abbiamo quindi ritenuto opportuno, in accordo anche con i nostri principali sponsor, – dice il presidente Dario Righetti – definire una prima squadra molto giovane, con alcune conferme della passata stagione e nuovi innesti al fine di ripartire con nuovi stimoli. In particolare, vi saranno parecchie atlete provenienti dal club Italia e dalla nazionale italiana under 19, campione del mondo in carica”.

“Grazie all’instancabile staff, molto ben diretto da Gian, non mancherà l’entusiasmo e la voglia di valorizzare un bel gruppo, giovane e italiano, per affrontare la nuova stagione. Cercheremo di essere non la migliore società sportiva del territorio ma una delle migliori PER il territorio, anche grazie ad alcune idee e progetti che vogliamo continuare a perseguire (adozioni a distanza a Timor Est, borse di studio per atlete under, iniziative green, io tifo positivo)”, ha concluso Righetti.