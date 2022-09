MILANO – Regione Lombardia finanzia 412 parchi gioco inclusivi, 32 percorsi naturalistici accessibili, due progetti di ristrutturazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità e quattro servizi in ambito sportivo. Questa la declinazione dei 450 progetti, per un totale di 13 milioni di euro. L’obiettivo del nuovo Bando Inclusione è quello di promuovere interventi in grado di favorire processi di socializzazione e di inclusione delle persone, comprese quelle con disabilità motorie, sensoriali, intellettive, e con altre fragilità.

Il territorio lecchese ha partecipato con 34 progetti nel capitolo “parchi inclusivi” per un totale di 992.191,32 euro.

Comune – Costo totale ammesso (euro) – Contributo pubblico ammesso (euro)

ROBBIATE – 42.744,91 – 29.977,01

GALBIATE – 36.000,00 – 30.000,00

VERDERIO – 64.296,38 – 30.000,00

MANDELLO DEL LARIO – 40.000,00 – 30.000,00

OLGINATE – 44.428,58 – 30.000,00

NIBIONNO – 127.971,66 – 30.000,00

ABBADIA LARIANA – 40.275,35 – 30.000,00

LOMAGNA – 40.900,42 – 29.926,84

SUELLO – 35.860,00 – 30.000,00

CASSAGO BRIANZA – 46.821,16 – 28.092,70

BELLANO – 41.265,99 – 29.476,30

BARZAGO – 52.314,32 – 28.699,64

COLICO – 53.008,68 – 30.000,00

BARZIO – 51.283,60 – 29.585,51

BRIVIO – 34.335,67 – 28.199,89

MOGGIO – 35.393,61 – 30.000,00

CASARGO – 51.254,98 – 30.000,00

COSTA MASNAGA – 36.635,68 – 30.000,00

SIRTORI – 44.000,00 – 30.000,00

CALCO – 53.426,34 – 27.465,16

GARBAGNATE MONASTERO – 77.287,02 – 29.917,81

SANTA MARIA – 37.153,73 – 29.481,48

BARZANO’ – 29.228,69 – 27.728,69

PREMANA – 41.063,50 – 30.000,00

LA VALLETTA BRIANZA – 78.523,08 28.181,93

TACENO – 34.809,00 – 30.000,00

CASTELLO DI BRIANZA – 65.990,00 – 30.000,00

PERLEDO – 31.200,00 – 28.500,00

COLLE BRIANZA – 22.372,00 – 17.897,60

CREMELLA – 33.300,00 – 29.950,00

LIERNA – 50.000,00 – 30.000,00

CERNUSCO LOMBARDONE – 38.814,35 – 29.110,76

CARENNO – 38.768,60 – 30.000,00