PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO, LA REGIONE APPROVA MISURA PER l’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

LECCO – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore Enti locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica Massimo Sertori, ha approvato la delibera relativa alla misura per l’efficientamento energetico e l’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili del patrimonio edilizio scolastico di proprietà delle Province lombarde – avviso di manifestazione di interesse.

L’iniziativa intende raccogliere dalle Province lombarde i fabbisogni prioritari di efficientamento energetico del patrimonio edilizio scolastico di proprietà e di contestuale sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ai fini della predisposizione di un elenco di interventi per conseguire la riduzione delle emissioni di CO2, la contrazione dei consumi energetici e dei relativi costi.

La dotazione finanziaria è di 72.000.000 di euro: 45.000.000 di euro per il sostegno a interventi di ristrutturazione e riqualificazione per l’efficientamento energetico di strutture e impianti pubblici e 27.000.000 di euro per l’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

La misura contenuta nel provvedimento contribuisce agli obiettivi strategici “incentivare l’efficientamento energetico e promuovere la diversificazione delle fonti energetiche e “promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili” del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile di questa legislatura. L’impegno di Regione Lombardia mira a promuovere la riduzione e l’efficientamento dei consumi energetici in tutti i settori e a intensificare la promozione della diffusione di impianti alimentati a fonti di energia rinnovabile che valorizzino le peculiarità del territorio. Un provvedimento importante per una Lombardia sempre più green” dichiara il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.