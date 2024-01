PER LA PACE E LA FRATELLANZA, SERATA DI PREGHIERA NELLA CHIESA DI BONACINA

LECCO – La chiesa del Sacro Cuore del rione Bonacina nel giorno dell’Epifania rimarrà aperta per l’intera sera, fino a mezzanotte, al termine della S. Messa delle 18. Tutti avranno la possibilità di pregare per la Pace davanti all’Eucarestia in questo tragico momento internazionale, aiutati da alcuni testi e dalle musiche del Coretto “Fermenti di Pace” che creerà il clima di riflessione con l’esecuzione dei canoni della comunità di Taizé.

Si tratta del classico appuntamento “Oasi di Pace” che ogni primo giorno del mese raduna le persone intorno ad un ulivo, una luce e alla bandiera arcobaleno per chiedere a Dio il dono della Pace. Il tempo più prolungato sottolineerà l’avvio del Mese della Pace che ogni anno propone il gruppo “Pace e Creato”, a nome di diverse associazioni, movimenti ecclesiali e civili.

Il programma si sta definendo nei dettagli, ma non mancherà sabato 27 gennaio la tradizionale Marcia della Pace per le vie di Lecco, che quest’anno avrà però una diversa impostazione.

“Sarà un momento interreligioso ed ecumenico – dice una delle volontarie del gruppo, Silvia Negri -. Rispondiamo all’appello del nostro Arcivescovo che ci ha chiesto di invitare uomini di tutte le fedi a pregare insieme per la Pace. Ci siamo già incontrati con esponenti della comunità islamica, abbiamo contatti con la chiesa ortodossa presente in città e il percorso passerà quindi davanti alla Chiesetta del seminario, dove appunto ha sede la Chiesa ortodossa russa. Vogliamo rilanciare il documento sulla Fratellanza universale sottoscritto da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb nel febbraio di cinque anni fa”.

Altro appuntamento ormai consolidato è la lettura integrale del Messaggio del Papa per la Giornata mondiale per la Pace di Capodanno, sul tema “Intelligenza artificiale e Pace”. Si tratta dell’iniziativa diocesana “Dialoghi di Pace”, prevista giovedì 1 febbraio sempre a Bonacina.

Altre serate si stanno organizzando sul ruolo della donna nei percorsi di Pace, alla Casa sul pozzo, e sul tema dell’Intelligenza artificiale.