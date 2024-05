PIANI D’ERNA, ALLA PROVA LE CORSE SERALI IN QUOTA PER TUTTI I SABATI ESTIVI

LECCO – Parte, con la bella stagione, una nuova sperimentazione dedicata alla piattaforma dei Piani d’Erna. Frutto della collaborazione con ITB, gestore dell’impianto di risalita, e d’intesa con l’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese, il nuovo servizio serale di fruizione della funivia che conduce dal piazzale di Versasio ai Piani D’Erna, realizzato con finalità turistiche e non di trasporto pubblico locale, sarà attivato da sabato 1° giugno, in occasione di uno degli eventi di corsa in montagna più attesi dai lecchesi, la ResegUp.

Grazie agli interventi di adeguamento dell’impianto d’illuminazione propedeutici al rilascio dei necessari nulla osta alle corse serali, per tutti i sabati dei mesi di giugno, luglio e agosto dalle 18.30 alle 22 sarà possibile utilizzare la funivia dei Piani d’Erna per salire in quota o ridiscendere.

L’iniziativa trova spazio nel progetto dell’amministrazione comunale di Lecco di sviluppare e potenziare il turismo collegato con la montagna e l’outdoor e, in particolar modo, la piattaforma dei Piani d’Erna, in collaborazione coi pubblici esercizi locali, le associazioni e gli organizzatori di eventi interessati a sfruttare questa ulteriore possibilità di rilancio del comprensorio.

A questo collegamento è possibile consultare gli orari ordinari dell’impianto.