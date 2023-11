PIANO NEVE. PREFETTURA, COV E PROTEZIONE CIVILE PRONTI ALLA STAGIONE INVERNALE

LECCO – In Prefettura, nell’ambito delle attività di prevenzione generale delle possibili criticità viabilistiche connesse ad eventi meteo avversi nella stagione invernale, una riunione del cov – Comitato Operativo per la Viabilità (presieduto dalla Prefettura e composto dai rappresentanti di Questura , Polizia Stradale, Comando Provinciale Carabinieri, Vigili del Fuoco, Provincia, Comune di Lecco, Anas) estesa ai gestori delle principali infrastrutture ferroviarie ed elettriche. Obiettivo dell’incontro gli opportuni aggiornamenti del vigente Piano Grandi Precipitazioni Nevose contenente le misure necessarie per fronteggiare le emergenze nelle principali tratte stradali, che attraversano il territorio, in caso di precipitazioni nevose di particolare intensità.

È stata confermata l’efficace impostazione degli aspetti preventivi del Piano, basato su un sistema di preallarme, rilevante per dare impulso alla rete di comunicazione tra i soggetti coinvolti e per favorire il monitoraggio e gli interventi preventivi. Si è ribadito come la positività di tale anticipazione della soglia di attenzione e di attivazione, precedente all’allerta conclamato, costituisca una buona prassi coerente con l’approccio preventivo all’emergenza, che si rivela essenziale nel sistema di Protezione Civile.

Dall’esame congiunto del contenuto sostanziale del Piano è emersa la sua attualità ed efficacia. È stato ritenuto opportuno aggiornare la pianificazione con riferimento all’individuazione delle aree di sosta dei mezzi pesanti, che siano funzionali ad evitare che l’ingresso degli stessi sulla statale 36 e sulla viabilità provinciale principale, in presenza di precipitazioni nevose non ordinarie, possa ostacolare la fluidità del flusso di traffico e creare pericoli per la sicurezza stradale. L’edizione 2024 del Piano contiene perciò le integrazioni relative a dette aree di stoccaggio degli automezzi.

Resta confermato il meccanismo di preallertamento del COV, anche in presenza di previsioni meteo di allerta non ancora conclamato in codice arancione, attraverso la sperimentata triangolazione Prefettura-Polizia Stradale-Anas e Provincia per la propria rete con modalità smart di comunicazione rapida. Con apposita circolare, il prefetto Sergio Pomponio ha sensibilizzato gli Enti locali all’aggiornamento della pianificazione comunale, a migliorare le attività di informazione della popolazione, all’opportunità che i Comuni sul cui territorio insistono strade di ingresso o uscita dalla SS 36 provvedano ad attività di salatura preventiva in presenza di previsioni di eventi meteo avversi.