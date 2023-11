SOFTEAM ELETTA TRA LE MIGLIORI AZIENDE PER FLESSIBILITÀ E CLIMA AZIENDALE

LECCO – Softeam SpA, azienda all’avanguardia nella progettazione software e dei servizi di consulenza informatica, con un fatturato di 8 milioni di euro e con più di 80 dipendenti, ha ottenuto di recente il riconoscimento Happy Index @ Work di ChooseMyCompany nella categoria PMI italiane.

Si tratta, in particolare, di una certificazione ottenuta grazie ai dati raccolti attraverso un sondaggio interno realizzato a settembre per tutti i dipendenti Softeam: l’81% delle risorse ha espresso il proprio punto di vista con domande a punteggio, aperte e anagrafiche. Più in dettaglio, ecco i requisiti raggiunti da Softeam per la certificazione e l’Happy Index @Work: una media di punteggio di 3.9 su 5; una quota di partecipazione dell’81% dei dipendenti; più del 50% dei partecipanti raccomanda l’azienda con un punteggio da 4 a 5.

Dal sondaggio sono emersi diversi punti di forza. Tra questi: flessibilità e clima aziendale tra colleghi. Come si traduce a livello pratico? Tra i principali focus, la policy aziendale che prevede lo smart working e diversi momenti di team building durante l’anno. L’azienda, inoltre, ha da sempre un turn over delle persone davvero basso, ed è sicuramente un dato significativo per un’azienda che opera in un settore come quello IT, caratterizzato da una grande dinamicità e competizione.

La realtà di Softeam, oltre a gestire in modo costante la formazione manageriale e la formazione dedicata ai dipendenti di vari livelli, coltiva il talento partendo dal mondo scolastico e universitario. L’azienda, infatti, ospita in modo continuativo giovani universitari e anche i più giovani studenti provenienti dagli istituti lecchesi in percorsi di alternanza scuola-lavoro: ogni anno sono 10 le persone coinvolte nei cosiddetti PCTO organizzati con la collaborazione dei principali istituti tecnici della zona lecchese e non solo (IIS Badoni, IISS Parini, ISS Vittorio Bachelet di Oggiono, ITI P. Hensemberger di Monza…)

Per i giovani talenti che entrano in azienda invece, Softeam attiva i cosiddetti “The Training Trail”: percorsi formativi dedicati strutturati dai 2 ai 6 mesi che prevedono momenti di apprendimento sia online sia in presenza attraverso il supporto di un tutor aziendale. L’obiettivo è quello di sviluppare fin da subito le giuste competenze, hard e soft, per essere pronti ad affrontare il mercato e i progetti realizzati al fianco delle aziende clienti: il focus, quindi, è sulle tecnologie più all’avanguardia, ma anche sulle capacità di esposizione, sulle prassi di convivenza in azienda e sul lavoro di squadra.