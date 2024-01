‘PIANTE E ANIMALI TERRIBILI’. DINO TICLI PRESENTA IL LIBRO ALLA BIBLIOTECA DI OLIVETO

OLIVETO LARIO – Il Comune di Oliveto Lario promuove, presso la sala consiliare della frazione Vassena, un incontro con lo scrittore Dino Ticli. L’appuntamento è per sabato 27 gennaio alle 15.30. Con la presentazione del libro Piante e animali terribili di Dino Ticli (illustrato da Andrea Antinori) riprende, dopo la pausa natalizia, la serie di incontri promossi dalla Biblioteca Comunale di Oliveto Lario.

Il noto geologo, naturalista e pluripremiato scrittore lecchese, illustrerà una selezione di piante e animali che si distinguono per caratteristiche particolari e curiose. Nel testo, accanto all’aspetto scientifico viene sviluppato anche quello narrativo letterario, in quanto ogni descrizione è seguita da un racconto frutto della tradizione popolare o della libera invenzione dell’autore. Il tutto è valorizzato in modo particolare dall’accuratezza delle illustrazioni che non si limitano ad puro commento grafico, ma costituiscono un tutt’uno con la narrazione, contribuendo alla bellezza e originalità dell’opera che è stata selezionata per essere inserita nella prestigiosa lista dei White Ravens 2018 della Internationale Jugendbibliothek di Monaco di Baviera.

Si prospetta quindi un incontro dai toni un po’ macabri, come suggerirebbe il sottotitolo Storie degli esseri più pericolosi, velenosi e disgustosi del mondo ma che, invece, saprà svelare curiosità e comportamenti inaspettati delle specie animali e vegetali e in cui protagonista è la Natura, che con la sua ricchezza e stravaganza non finirà mai di stupire e di stupirci. A tutte le età.