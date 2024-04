PICCO LECCO: CONTRO SOVERATO OCCASIONE PER LA FESTA SALVEZZA

LECCO – La Orocash Picco Lecco affronta sul campo di casa il Soverato. Domenica alle 17 il centro sportivo Bione sarà infatti teatro dell’ultima giornata di campionato. Protagoniste due formazioni dal destino già scritto: Picco salva da tre giornate e Soverato già retrocessa.

“La squadra è ormai retrocessa, ma sarà una partita carica di emotività. Felicità per la buona annata e una bella occasione per festeggiare questa salvezza con tre giornate di anticipo. L’invito è rivolto a tutti i sostenitori biancorossi”, ha detto coach Gianfranco Milano.

“Siamo arrivati all’ultima partita di un anno complicato. Siamo riuscite a trarne la parte migliore nella pool salvezza con nove vittorie consecutive, un gran risultato – ha detto il capitano Anna Caneva -. L’annata era iniziata bene con la costruzione del gruppo prima e le amichevoli. Sapevamo che il girone non era facile, ma purtroppo abbiamo vissuto delle sfortune non indifferenti. Abbiamo lavorato per uscirne cercando di non aggrapparci alla scusa della sfortuna, e nonostante gli addii e gli infortuni vari, la squadra ha reagito molto bene vincendo partite molto importanti su campi altrettanto importanti”.

“Alla fine, la forza del gruppo è venuta fuori e quindi sono molto contenta di questo per chiudere in bellezza una stagione sicuramente difficile. Sia le ragazze che lo staff ha lavorato per affrontare nel migliore dei modi e ci siamo riusciti”, ha concluso Caneva.