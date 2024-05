PICCO: CONFERMATA HELENA SASSOLINI, UFFICIALE L’ARRIVO DI MAIA MONACO

LECCO – La Pallavolo Picco Lecco annuncia l’ingresso di Maia Carlotta Monaco nella squadra per la stagione 2024-2025. Maia porta con sé un’esperienza preziosa maturata nel Club Italia e una partecipazione significativa in Serie A2 nella stagione 2022/2023, oltre a un’impressionante carriera nelle nazionali giovanili.

Classe 2006, Maia è alta 1.85 m ed è nata a Varese. L’atleta ha espresso entusiasmo per il suo nuovo capitolo a Lecco: “Le motivazioni che mi hanno spinto ad accettare l’invito della società sono molteplici. Mi entusiasma l’opportunità di essere un tassello di un progetto ben più ampio e ambizioso che coinvolge tante giocatrici giovani – ha detto – Sono convintissima che la squadra farà un bellissimo campionato, anche grazie all’esperienza e alla professionalità di coach Milano, una vera opportunità di crescita”.

Il suo trasferimento a Lecco non è solo una mossa professionale, ma anche emotiva, poiché Maia ha già sperimentato l’intensa passione della tifoseria lecchese: “Ho nitidi ricordi della tifoseria di Lecco perché l’ho vista in azione quando, con il Club Italia, ci ho giocato contro. Un tifo fatto di passione, d’impeto agonistico e di correttezza che si tramuta per le ragazze in campo in una spinta positiva che dagli spalti arrivava dritta in campo”, ha detto Monaco.

Per quanto riguarda le sue aspettative per la nuova stagione, Maia è chiara e concentrata: “Le aspettative non sono molte, la principale è poter mettere a frutto tutto quanto imparato negli ultimi anni. Non vedo l’ora di mettermi in gioco e di crescere come giocatrice e come persona”. Riguardo ai suoi progetti futuri, Monaco è pragmatica e focalizzata sul presente: “Se parliamo di progetti, ne ho uno solo e cioè quello di concentrarmi totalmente sul prossimo campionato. La mia personale storia mi ha dimostrato che se ti focalizzi su di un singolo obiettivo, i risultati arriveranno”, ha concluso.

La Picco Lecco ha poi confermato Helena Sassolini per la prossima stagione. Dopo un campionato impressionante, Helena ha consolidato il suo ruolo di palleggiatrice titolare, dimostrando grandi capacità e leadership in campo. Classe 2005, Sassolini ha affrontato la sua prima stagione in Serie A2 con entusiasmo e determinazione: “Questa è stata la mia prima stagione di A2 quindi appena arrivata dovevo un’attimo ambientarmi e capire come fosse il campionato, il livello e la società. Piano piano ho preso consapevolezza delle mie capacità e grazie alle opportunità che mi sono state date credo di averlo dimostrato,” ha detto.

La sua crescita durante la stagione è stata notevole, culminando con prestazioni che hanno guadagnato la fiducia e la stima non solo dello staff tecnico ma anche di tutto l’ambiente di Lecco.

“Sono molto contenta di questa stagione e soprattutto della riconferma da parte della società. Sono felice che mi abbiano apprezzata come giocatrice ma anche come persona a livello umano”, ha aggiunto Helena. Nonostante le sfide incontrate, Helena e la sua squadra hanno dimostrato grande coesione: “Nonostante le molteplici difficoltà che abbiamo incontrato quest’anno siamo sempre riuscite a uscirne come una vera squadra e questo ci fa onore”.

Helena è entusiasta all’idea di continuare il suo percorso con la Picco Lecco e di affrontare le nuove sfide della prossima stagione: “Sono molto soddisfatta della mia squadra e delle mie prestazioni personali e non vedo l’ora di ricominciare a lavorare”, ha concluso.