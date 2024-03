PIENONE DI PARTECIPANTI ALLA SPRING RUN DI LECCO: 685 ISCRITTI. I VINCITORI

MAGGIANICO (LECCO) – Si è registrato un record di ben 685 iscrizioni alla famosa Spring Run lecchese che, proprio quest’anno, arriva alla sua quarta edizione.

Aperta a famiglie, bambini e atleti competitivi, la giornata è iniziata alle 11.30 con il via di don Ottavio per la Spring Run Family, è stato successivamente il turno dei più piccoli e, infine, delle squadre competitive con la Spring Run Lecco 3×5 .

É di Michael Raimondi il miglior tempo pari a 28’23, il primato femminile è invece di Elisa Gazzoni con 34’46, mentre sono Danilo Brambilla, Riccardo Marino e Filippo Ba i vincitori della staffetta 3×5 con un tempo di 52’24. Bene anche Martina Parenti, Aurora Bosia e Marta Rusconi che con 1h 05’ 55” portano a casa il primato femminile staffetta.

Tante le famiglie, gli anziani ma anche le persone con disabilità presenti alla camminata o corsa per le vie del rione di Chiuso e Maggianico: non manca l’importante presenza dei volontari e della Polisportiva 2001 che hanno garantito un’organizzazione accurata in tutti i suoi aspetti.

S. G.