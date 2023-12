“PLAY&GO AZIENDE LECCO 2023”. VIA ALLA CAMPAGNA

LECCO – Per ottimizzare le politiche locali di mobilità sostenibile, rientranti nel Piano Urbano Mobilità Sostenibile della città, l’Amministrazione comunale di Lecco lancia ‘Play&Go Aziende Lecco 2023’, una campagna realizzata con la Fondazione Bruno Kessler di Trento e rivolta alle aziende e agli enti del territorio lecchese.

Questa iniziativa parla infatti alle aziende pubbliche e private di Lecco, con cento o più dipendenti e tenute alla redazione del Piano di spostamento casa-lavoro, e intende supportarle nell’adozione di politiche e iniziative volte a migliorare la sostenibilità degli spostamenti dei propri dipendenti. Per questo motivo il Comune di Lecco metterà gratuitamente a disposizione delle realtà che aderiranno alla campagna la piattaforma e l’app Play&Go Aziende, realizzata e personalizzata per l’iniziativa da Fondazione Bruno Kessler, finalizzata al tracciamento statistico e all’attestazione degli spostamenti sostenibili effettuati dai propri dipendenti.

“Prosegue la positiva collaborazione con Fondazione Bruno Kessler e Legambiente Lecco, partner territoriale di Fondazione sui temi della mobilità sostenibile, in linea con il PUMS della città in fase di adozione – dice l’assessore alla Mobilità del Comune di Lecco Renata Zuffi -. Da due anni promuoviamo nelle scuole della città la campagna Play&Go, rivolta alla promozione dell’utilizzo di mezzi sostenibili per gli spostamenti casa-scuola-tempi libero e ora ci rivolgiamo alle aziende pubbliche e private del territorio per promuovere insieme azioni di sensibilizzazione volte a una mobilità attiva e sostenibile negli spostamenti casa-lavoro. Con l’app Play&Go, offerta dal Comune, e gli incentivi ‘nudge’ promossi dalle aziende siamo certi che arriveranno cambiamenti decisionali e comportamentali significativi per il miglioramento della qualità della vita di tutti”.