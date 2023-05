LECCO – Laura Tiburzi, alunna in Ingegneria Edile-Architettura del Polo territoriale di Lecco, attualmente BIM Manager presso il prestigioso studio Mario Cucinella Architects, si aggiudica il premio ‘Mentor of the Year 2022/23‘, riconoscimento che ogni anno il Center for Leadership Development, programma internazionale di formazione e opportunità per gli studenti, attribuisce a laureati del Polo che, in qualità di mentori, sono disposti a condividere il loro ‘know-how’.

Grazie a questa preziosa iniziativa, gli studenti della laurea magistrale che scelgono di aderire, diventando mentees, possono beneficiare dell’esperienza acquisita dagli ex alunni, mentors, mantenendo così saldo il legame tra università e comunità. Il ruolo da mentore infatti è quello di colleghi ingegneri esperti che possono facilitare gli studenti nel percorso universitario, aiutandoli a superare problemi linguistici e culturali, offrendo supporto e consulenza sulla carriera accademica, condividendo consigli e opportunità di networking e, quando possibile, incoraggiandoli ad accedere alle opportunità di lavoro.

“Essere un mentor significa aprire possibilità, lasciando che i mentee scoprano la propria strada, ciascuno con i propri metodi, con i propri ritmi – dice Laura Tiburzi -. Per me è una proficua relazione a doppio senso: come mentor cerco di fare le domande giuste, ascoltando e mostrando modi diversi di affrontare il lavoro e la vita; nei mentee vedo curiosità e volontà di esplorare nuove opportunità a cuore aperto. Vorrei che i mentee arrivassero alla vita professionale in modo consapevole e leggero, sperando che possano scegliere e plasmare il loro ambiente professionale passo dopo passo, attivamente e minimizzando lo stress. Mi auguro davvero che i mentee ‘restituiscano’ questo sforzo ad altri, scegliendo di diventare mentor in futuro, perché al successo spesso non arriva né da soli, né velocemente: è insieme che si può andare veramente oltre. Ringrazio profondamente i mentor e i mentee che ho incontrato nella mia vita, ringrazio il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco e Alina Cordova del Center of Leadership Development, che mi ha dato questa opportunità”.