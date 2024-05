POLIZIA LOCALE, A LECCO CONVEGNO SU VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY IN SERVIZIO

LECCO – Nella mattinata di oggi mercoledì 29 maggio, presso l’auditorium Casa dell’Economia della Camera di Commercio Como-Lecco, il Comune di Lecco ha tenuto un incontro di approfondimento, rivolto a tutti gli operatori in divisa, sulla tutela della privacy alla luce delle novità in ambito normativo, tecnologico e digitale e della sanzione del Garante della Privacy al Comune di Trento, che ha condotto due progetti di ricerca scientifica utilizzando telecamere, microfoni e reti sociali, in violazione della normativa sulla protezione dati.

Il convegno, moderato dalla comandante del corpo di Polizia locale di Lecco, ha visto gli interventi del coordinatore del gruppo di ricerca di “Sicurezza Urbana Integrata” (un servizio di supporto strategico e di data protection in materia di videosorveglianza urbana e sistemi di controllo del territorio), di un esperto di Polizia giudiziaria e della responsabile della protezione dei dati del Comune di Lecco. Si è parlato di come utilizzare correttamente i device di videosorveglianza, bodycam e varchi OCR compresi, della gestione dei filmati e dei diritti privacy dei cittadini in materia di controllo del territorio.

Al momento formativo hanno preso parte circa 70 operatori di Polizia locale provenienti dalle province di Lecco, Sondrio, Bergamo, Novara, Monza Brianza e Milano.