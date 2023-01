VALMADRERA – Il 5 gennaio al palazzo municipale di Valmadrera si è tenuta la conferenza annuale dei sindaci per la verifica delle attività sviluppate nel corso dell’anno 2022 dal Comando di Polizia Locale intercomunale e l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nel 2023.

“Il 2022 ha visto un sensibile incremento delle sanzioni – commenta il Corpo Associato della Polizia Locale – che ha riguardato tutti e tre i territori comunali, determinato sia dall’introduzione nel Comune di Valmadrera di una nuova area pedonale urbana che da un maggior numero e una maggior qualità dei controlli eseguiti conseguenti: all’esperienza acquisita dagli agenti assunti negli anni 2020-2021 da parte dei Comuni di Valmadrera e Malgrate; dalla riproposizione e dal potenziamento nei mesi primaverili/estivi dei servizi esterni con l’utilizzo di agenti di altri Comandi ha permesso un notevole incremento dei servizi serali/notturni, con la presenza per alcune tipologie di controllo di una doppia pattuglia, oltre alla presenza in tutte le giornate festive di una doppia pattuglia, una a presidio del Comune di Oliveto Lario e una nei Comuni di Valmadrera-Malgrate; allo sviluppo del ‘Progetto Laghi Sicuri’ finanziato dal Ministero grazie al quale sono stati approntati ulteriori servizi serali e festivi dal 1 settembre al 31 ottobre 2022 nelle zone a lago e allo sviluppo del ‘Progetto Stazioni Sicure’ finanziato da Regione Lombardia grazie al quale sono stati approntati servizi serali e festivi aggiuntivi dal 15 maggio al 31 ottobre 2022 nella stazione di Valmadrera e nelle aree limitrofe”.

“L’ulteriore incremento dei servizi serali/notturni con la presenza per alcune tipologie di controllo di una doppia pattuglia per un totale di 79 servizi serali/notturni rispetto ai 63 servizi dell’anno 2021, oltre alla presenza i tutte le giornate festive, ha determinato un incremento dei controlli eseguiti per prevenire la guida in stato di ebbrezza – continua il comunicato della Polizia Locale -. Tali controlli hanno dato esito positivo, in quanto solo in un numero ridotto di casi, rispetto al numero elevato degli automobilisti verificati, sono state riscontrate condizioni fuori norma, sintomo della maggior responsabilità e consapevolezza dei guidatori, sono infatti state contestate in totale 39 violazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica. Rimane preoccupante il fenomeno di chi si mette alla guida senza l’assicurazione del veicolo in quanto questo atteggiamento grava su tutta la collettività, poiché chi non è assicurato se soggetto di danneggiamento o sinistro stradale è portato al tentativo di allontanarsi come capitato in alcuni sinistri stradali recenti arrecando ulteriore danno alle persone colpite personalmente da queste spiacevoli situazioni, sono infatti state contestate 55 violazioni con il conseguente sequestro di 26 veicoli nel Comune di Valmadrera, 29 veicoli nel Comune di Malgrate, un veicolo nel Comune di Oliveto Lario”.

“In leggera crescita anche il numero dei reati trattati con l’inoltro alla Procura della Repubblica di 33 notizie di reato. Sono stati rilevati 55 sinistri stradali rispetto ai 77 sinistri rilevati nell’anno 2021 con una sensibile riduzione rispetto all’anno precedente. Sono state inoltre state inoltre contestate 107 violazioni per mancato rispetto di regolamenti locali, in dettaglio la maggior parte delle contestazioni nei Comuni di Valmadrera e Malgrate dovute ai controlli sull’errato conferimento dei r.s.u. o all’abbandono di immondizia sulla pubblica via mentre nel Comune di Oliveto Lario conseguenti ai controlli sulle spiagge dell’accensione di fuochi e del montaggio di tende e strutture”, conclude la Polizia Locale.