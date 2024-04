POLIZIA PROVINCIALE: 40MILA EURO PER DRONE, NUOVE RADIO E TELECAMERE

LECCO – La Provincia di Lecco ha ottenuto, per il secondo anno consecutivo, un cofinanziamento da Regione Lombardia per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali e incremento del parco veicoli destinati alla polizia locale. Lo scorso anno il contributo aveva permesso l’acquisto di due nuovi veicoli per le attività di controllo di sicurezza stradale (nella foto a destra). Quest’anno sono state ampliate e rinnovate le dotazioni tecniche che permetteranno al Corpo di Polizia provinciale di svolgere il proprio lavoro in maniera più sicura ed efficace.

In particolare, saranno acquistati un drone, cinque apparati radio portatili, quattro apparati radio veicolari, tre dash cam, tre body cam e due defibrillatori a bordo dei veicoli di servizio. Il finanziamento permetterà inoltre di adeguare l’armeria, garantendo una migliore organizzazione e razionalizzazione degli spazi e una maggiore sicurezza per gli operatori. Il contributo ricevuto ammonta a 20.211,74 euro e coprirà il 50% del costo del progetto (40.423,48 euro).

“Anche quest’anno – commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato alla Polizia provinciale Stefano Simonetti – abbiamo partecipato con successo al bando regionale, che ci ha permesso di accedere ai contributi per l’acquisto di nuova strumentazione tecnica a servizio del Corpo di Polizia provinciale e di adeguare il locale adibito ad armeria per garantire maggiore efficacia e sicurezza. La Polizia provinciale di Lecco svolge le sue funzioni in un territorio molto articolato con particolari caratteristiche orografiche e antropiche; perciò, è fondamentale fornire al personale le strumentazioni più moderne e funzionali, per poter svolgere le proprie attività di prevenzione e garantire ai cittadini una sempre maggiore sicurezza”.